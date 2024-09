Esperanza: Laura Villamil, la bailarina quemada en Andrés Carne de Res, abrió los ojos después de casi un mes

Luego de casi un mes de drama para Laura Villamil, la bailarina que resultó con casi el 80% de su cuerpo quemado en el restaurante de Andrés Carne de Res, revivió gracias a que su hermano dio nuevas noticias sobre su estado de salud, que enciende la esperanza para su recuperación. En su momento, Villamil sufrió un accidente durante un show en el restaurante, en el que resultó quemada, ese días fue trasladada de inmediato a un hospital, donde lleva semanas debatiéndose entre la vida y la muerte debido a la gravedad de sus heridas se encontraba en un constante estado de sedación.

En su momento, el hermano de Laura, Santiago Villamil, aseguró que su hermana se encontraba en un grave estado de salud porque ya no tenían más injertos de piel para poderle realizar transplantes de piel. “Mi hermana se infectó de tres bacterias, una de ellas ya fue radicada. Este viernes entra a un nuevo procedimiento. Ya ella no tiene partes sanas, no hay piel donante, van a raparla para poder utilizar piel del cuero cabelludo y ponerla en las heridas”, aseguró el hermano.

¿Cómo está Laura Villamil?

Ahora, su hermano le confesó a RCN cuál es el estado actual de salud de su hermana, Laura Villamil. “Han bajado los niveles de sedación y ha podido abrir los ojos y escuchar, pero su condición sigue siendo muy delicada y requiere cautela”, le aseguró Santiago al medio nacional. De igual forma, Santiago fue enfático en recordar que el accidente de su hermana se pudo haber evitado, además, también se refirió al cierre del restaurante.

“Siento que este accidente pudo haberse evitado si el restaurante hubiera cumplido con las medidas necesarias para asegurar condiciones seguras para sus empleados. El cierre del establecimiento y el accidente podrían haberse evitado si hubieran asumido sus responsabilidades”, aseguró el hermano de Laura Villamil.