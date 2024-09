Gobierno abrió Vía al Llano, clave para garantizar abastecimiento de alimentos en Bogotá

El paro camionero tuvo múltiples consecuencias económicas en Colombia durante los últimos días y muestra de ellos son los fuertes efectos que han tenido los bloqueos en aspectos como la movilidad, la educación, el comercio, la salud e incluso en la seguridad alimentaria. Sin embargo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió la puerta para que durante este jueves 5 de septiembre la Fuerza Pública despejara algunas de las vías claves para el país.

PUBLICIDAD

Los resultados se han sentido en múltiples regiones y han sido especialmente palpables en Bogotá. De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Movilidad de la capital, pasadas las 9 de la noche se reportaban bloqueos intermitentes en tres puntos: la carrera 7 con calle 171, la calle 13 con carrera 137 y la avenida Villavicencio con carrera 8.

Lo cierto es que el panorama ha tenido una sustancial mejora, pues si bien hay tres bloqueos intermitentes activos, el pasado miércoles 4 de septiembre las autoridades registraban en total 22 bloqueos que tenían paralizadas las vías.

Así mismo, se conoció que el servicio del sistema de transporte masivo de TransMilenio prácticamente se había normalizado durante la noche de este jueves.

Y quizás una de las mejores noticias que ha recibido la capital en materia de movilidad la dio el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a través de su cuenta en la red social X.

“Con la coordinación institucional del gobierno nacional y la policía nacional con el alcalde de Bogotá, gobernador de Cundinamarca y la gobernadora del Meta se abrió la vía Llano con lo que se habilita un corredor esencial para garantizar la conectividad vial y el abastecimiento de alimentos a Bogotá”, expresó el ministro.

Esto es clave, pues según la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá ya se han empezado a registrar incrementos en los precios de los alimentos y un descenso en la llegada de comida a la central de Corabastos.

PUBLICIDAD

Presidente Petro dice que es necesario levantar los bloqueos

El presidente Gustavo Petro celebró que la Vía al Llano había sido despejada y señaló que se han presentado noticias similares en otras regiones del país, como el Valle del Cauca. Además, se refirió a las declaraciones de uno de los líderes de los camioneros, quien señaló que el Gobierno no está respetando sus derechos.

“Con todo el respeto que me merece la persona que habla por la tv, aquí no hay un solo muerto por el gobierno, ni jóvenes que pierden sus ojos, ni adolescentes violadas, ni miles de jóvenes detenidos. Solo que no vamos a permitir que los niños no tengan leche. Voy a defender los derechos de los camioneros frente a las intermediarias de carga”, expresó el primer mandatario en su cuenta de X.