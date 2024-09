“No podemos pagarle a Petro lo que quiere para subsidiar a gente que no quiere trabajar”: Líder camionero

Este miércoles 4 de septiembre se lleva a cabo una nueva jornada de manifestaciones por parte del gremio de transportadores. La movilización tiene como objetivo presionar al Gobierno para que no haya incrementos en el precio de ACPM. Pues según ellos, esto afectará directamente al sector y representará aumentos en tarifas de transporte, alimentación y demás sectores.

Sobre la negociación, el panorama no es favorable porque a pesar de que el Gobierno afirmó en un principio que congelaría las tarifas, los transportadores rechazaron la propuesta y continuaron con las movilizaciones. La mesa de diálogos se reactivó este miércoles; mientras que el presidente Petro a través de redes sociales invitó a la “clase trabajadora” a respaldar al Gobierno.

Así como desde el Gobierno se han emitido pronunciamientos, el gremio de transportadores a través de los medios nacionales han emitido frases que han dejado claro el rechazo de las políticas impulsadas por Gustavo Petro.

“No estamos de acuerdo con que el gobierno nos siga incrementando el ACPM. Petro no se puede refugiar en nosotros. No podemos pagarle lo que él quiere para subsidiar a gente que no quiere trabajar”, afirmó Carlos Maecha, líder gremial.

¿Cuáles son las causas del Paro de camioneros?

El paro de camioneros no se detonó de la noche a la mañana. Pues, durante un año y 10 meses el Gobierno y los representantes de nueve asociaciones, que conformaron una Cámara Intergremial de Transporte, han estado debatiendo sobre los posibles impactos de un incremento total de 6.000 pesos en el precio del galón del diésel, proyectado por el Gobierno para este y el próximo año.