Pese a que el Gobierno congeló el precio del ACPM en el país, los camioneros mantienen el paro

El actual paro de transportadores debido al alza del ACPM en el país lleva activo dos días, afectando desde el lunes 2 de septiembre, principalmente, a la ciudad de Bogotá, en donde miles de personas no pudieron ingresar ni salir de la ciudad durante ese día. Unos de los más afectados durante el lunes fueron los niños de los colegios que quedan ubicados en las salidas de Bogotá o en municipios aledaños, gran cantidad de rutas escolares quedaron atrapadas hasta altas horas de la noche.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Constanza García, ha anunciado recientemente que se suspende el aumento en el precio del ACPM (Aceite Combustible para Motores). Esta decisión, que ha sido recibida con alivio por muchos sectores, implica que el valor del combustible permanecerá inalterado mientras se llevan a cabo mesas de trabajo para evaluar y discutir futuros ajustes.

Cabe destacar que desde el pasado 30 de agosto, los transportadores de carga anunciaron que habría protestas nacionales en muestra del desacuerdo a la medida del gobierno de incrementar el precio del ACPM. Esta decisión afectó considerablemente el flujo vehicular en las principales vías del país, especialmente en Bogotá, en donde a raíz de los bloqueos se presentaron varios trancones y retrasos en el transporte público.

No obstante, la reciente noticia sobre el congelamiento de los precios del combustible ha generado toda una controversia, pues el aumento de casi $2.000 por el galón no se aplicará hasta nuevo aviso, esto con el fin de levantar las protestas que iniciaron los transportadores. De igual forma, pese al anuncio del Gobierno, los líderes del paro aseguraron que no han llegado a un acuerdo concreto con el Gobierno y que mantienen el paro.

Este ajuste al valor del combustible sigue a un aumento de 1.904 pesos que comenzó a aplicarse el 31 de agosto, elevando el precio promedio del galón de diésel a 11.360 pesos en las principales 13 ciudades del país. Según las estimaciones oficiales, este incremento podría elevar la inflación total en 0,3 puntos porcentuales al final de 2024 y generar un ahorro fiscal de 1,6 billones de pesos para el resto del año, que es el objetivo del Gobierno.