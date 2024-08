“Tiene fiebre alta”: se agrava salud de bailarina quemada en Andrés Carne de Res

La joven bailarina Laura Daniela Villamil, quien sufrió graves quemaduras durante un accidente en el restaurante Andrés Carne de Res en Chía, enfrenta nuevas complicaciones en su recuperación. Tras casi una semana bajo observación en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, su estado de salud ha empeorado debido a una infección bacteriana.

Santiago Villamil, hermano de Laura, informó a Noticias RCN que la bailarina presentó una fuerte fiebre, provocada por una bacteria que habría ingresado a través de una de las heridas sufridas en el accidente. Este contratiempo ha generado preocupación, ya que la infección podría comprometer aún más su recuperación. “Ha tenido fiebre alta”, contó.

Los médicos han realizado exámenes adicionales para evaluar la coagulación de la sangre de Laura, ya que se ha detectado que no está en condiciones óptimas. Para estabilizarla, los profesionales de salud le han administrado medicamentos específicos y plaquetas.

La familia Villamil sigue esperando con esperanza un parte médico favorable que permita a Laura recuperarse y volver a reunirse con sus seres queridos. Agradecen el apoyo recibido por amigos y ciudadanos, mientras se preparan para emprender acciones legales contra el restaurante por los daños causados en el trágico incidente.

El accidente ha generado una ola de indignación en la comunidad. Se han organizado plantones frente a las sedes de Andrés Carne de Res en Chía y Bogotá, en protesta por lo sucedido. Mignolia Leguizamón, madre de Laura Daniela, expresó su profunda tristeza y enojo en una entrevista con Noticias Caracol, revelando que la familia se siente profundamente afectada por la decisión del restaurante de continuar con el show después del accidente. “Se llevan a mi hija debatiéndose entre la vida y la muerte al hospital de Chía y la función siguió. No hubo respeto para mi hija”, lamentó Leguizamón.

La madre de la víctima, en medio de su angustia, declaró que la familia está “pegada de Dios” en espera de un milagro para la recuperación de Laura Daniela. Aunque el área de salud ocupacional de la compañía ha brindado acompañamiento, la familia sigue indignada por la falta de sensibilidad demostrada por el restaurante al no detener la función tras el accidente.

“Se llevan a mi hija debatiéndose entre la vida y la muerte al hospital de Chía y la función siguió, el show continuó. No hubo respeto para mi hija. Por Dios, esta niña salió muy mal. El show continuó y no debió haber continuado. Debieron haber estado más pendientes de mi hija, no he tenido el valor de ver los videos que están rondando en las redes sociales”, declaró Mignolia Leguizamón a Caracol Noticias.

Por su parte, Andrés Carne de Res emitió un comunicado lamentando profundamente lo sucedido y asegurando que están en constante contacto con la familia de Laura Daniela Villamil, ofreciéndoles apoyo en este difícil momento. Sin embargo, la familia sigue cuestionando las acciones tomadas por el establecimiento en los momentos críticos posteriores al accidente.