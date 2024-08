Laura Daniela Villamil, una joven bailarina de 28 años, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, luchando por su vida tras haber sufrido graves quemaduras en el 80% de su cuerpo. El accidente ocurrió el pasado sábado 17 de agosto, durante una presentación artística en el restaurante Andrés Carne de Res, sede Chía. Mientras Villamil realizaba su actuación, una de las antorchas utilizadas en el show fue accidentalmente acercada a su vestuario, provocando que este se prendiera en fuego en cuestión de segundos.

PUBLICIDAD

El incidente desató momentos de pánico en el lugar. Un video capturado en el momento muestra a Laura Daniela corriendo desesperadamente entre las llamas, mientras sus compañeros y los comensales observaban con horror. La joven fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y, posteriormente, remitida a la Fundación Santa Fe, donde ha sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas. Su pronóstico, según los médicos, es reservado.

“El show continuó”: duras declaraciones de los padres de bailarina quemada en Andrés Carne de Res

El accidente ha generado una ola de indignación en la comunidad. Se han organizado plantones frente a las sedes de Andrés Carne de Res en Chía y Bogotá, en protesta por lo sucedido. Mignolia Leguizamón, madre de Laura Daniela, expresó su profunda tristeza y enojo en una entrevista con Noticias Caracol, revelando que la familia se siente profundamente afectada por la decisión del restaurante de continuar con el show después del accidente. “Se llevan a mi hija debatiéndose entre la vida y la muerte al hospital de Chía y la función siguió. No hubo respeto para mi hija”, lamentó Leguizamón.

También puede leer: “La apagaron con manteles”: clientes de Andrés Carne de Res contaron cómo socorrieron a bailarina quemada

La madre de la víctima, en medio de su angustia, declaró que la familia está “pegada de Dios” en espera de un milagro para la recuperación de Laura Daniela. Aunque el área de salud ocupacional de la compañía ha brindado acompañamiento, la familia sigue indignada por la falta de sensibilidad demostrada por el restaurante al no detener la función tras el accidente.

“Se llevan a mi hija debatiéndose entre la vida y la muerte al hospital de Chía y la función siguió, el show continuó. No hubo respeto para mi hija. Por Dios, esta niña salió muy mal. El show continuó y no debió haber continuado. Debieron haber estado más pendientes de mi hija, no he tenido el valor de ver los videos que están rondando en las redes sociales”, declaró Mignolia Leguizamón a Caracol Noticias.

Por su parte, Andrés Carne de Res emitió un comunicado lamentando profundamente lo sucedido y asegurando que están en constante contacto con la familia de Laura Daniela Villamil, ofreciéndoles apoyo en este difícil momento. Sin embargo, la familia sigue cuestionando las acciones tomadas por el establecimiento en los momentos críticos posteriores al accidente.