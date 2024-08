¿Solo pasa en Colombia? Denuncian a falso cura que se para en la mitad de la vía a bendecir carros

Un hecho que parece sacado de un libro de Gabriel García Márquez acapara la atención de la comunidad de Cota. Pues, durante la jornada de este miércoles 21 de agosto un supuesto cura aprovechó el flujo de los vehículos que transitan en la vía que conduce al municipio con Bogotá para bendecir a los carros que se movilizaban.

PUBLICIDAD

El jocoso pero preocupante hecho rápidamente llamó la atención de la ciudadanía. Pues, el supuesto cura que porta la ornamentaria sacerdotal está acompañado de otro sujeto que en sus manos tiene una alcancía para recoger la limosna que la ciudadanía le da.

Las imágenes del hecho rápidamente se compartieron en chats de los cotenses dejaron en evidencia que este es el modo de operación del supuesto cura y hasta una ciudadana pidió a los vecinos no dar dinero ni apoyar este tipo de estafas. “Ese es un cura falso y se la pasa dando misas. Tengan cuidado porque ese roba”.

Por su parte, otro de los residentes de la zona aprovechó los canales digitales para alertar sobre esta práctica. “No se dejen engañar no es sacerdote católico. La iglesia Católica no hace eso, jamás, no anda pidiendo limosna en las calles ni en las avenidas, ni en las casas. Un buen católico cristiano sabe eso y no se deja engañar”.

En otro de los videos difundidos, un conductor encara al supuesto padre preguntándole que a cuál diósesis pertenece a lo cual el “padre” responde: “Nosotros venimos de Fontibón, usted puede ir al comedor comunitario y a la capilla”. Posteriomente, el conductor le pregunta que quién es el obispo de Fontibón y supuesto cura se queda sin respuesta.