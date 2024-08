Borracho se hizo el ‘chacho’ en Cota: Agredió a un profesor y disparó en presencia de menores

Durante la última semana una grupo de padres de familia hacen frente a las autoridades en Cota para denunciar la agresión que vivió un profesor dentro de la Casa de la Cultura del municipio. Pues, un comerciante en alto estado de alicoramiento agredió verbalmente a un profesor de música, disparó en la calle y atemorizó a los menores presentes que recibían sus clases.

En conversación con Publimetro Colombia, la comunidad contó que el hombre que vive cerca al CEA, encontró en la puerta de su casa un vehículo que obstruía la entrada. Posteriormente, en un acto de intolerancia, empezó a agredir a los presentes y terminó desatando sus comentarios hacia uno de los profesores de música que estaban en el lugar.

“Yo escuché que afuera alguien gritaba mucho, yo juraba que era un papá que venía a buscar un niño. Cuando me hice en la entrada de la sede, el señor ingresó a seguir insultando e insultarme a mí. El tipo estaba agrediendo a la secretaria de la sede desde hace rato, luego de la nada él dedujo que el carro que parquearon frente a la casa de él era mío y ahí se desató todo”, contó el denunciante a Publimetro.

El comerciante no bajaba de agresiones xenófobas y racistas al profesor, hasta que la escena que quedó registrada en video termina con el profesor huyendo para evitar que le disparen. Sobre el particular, padres de familia afirmaron haber llamado a las autoridades quienes, según ellos, no resolvieron el hecho y luego, nuevamente el sujeto terminó cerca de la Casa de la Cultura donde aún se encontraban menores de edad.

“Yo me acerqué hacia él con la secretaria, luego cuando él tiene el arma nosotros salimos corriendo a encerrarnos en la sede con los muchachos para salvaguardarnos. Se llama a la policía y uno se siente como maluco porque vimos que lo trataron bien, justificaron que se lo conocían y que se le había ido la mano, luego la patrulla se fue y el tipo volvió a la sede a gritarnos”, agregó otro testigo de la escena.

Sobre la denuncia, Publimetro tuvo acceso a varios videos en los que queda en evidencia cómo los menores presentes y sus familiares salen corriendo del lugar para poder salvaguardarse.

Luego del hecho, la comunidad se organizó para instaurar un derecho de petición al personero del municipio para poder solicitar información sobre el proceso que se llevó a cabo con el comerciante. Por su parte, desde la Alcaldía no se han pronunciado sobre el tema y continúan las reuniones para llegar a un acuerdo sobre lo que se vivió cerca de la institución.