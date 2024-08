¿Sin plan para el festivo? Hay conciertos gratis a media hora de Bogotá de artistas como Calibre 50

Durante los fines de semana con festivos millones de bogotanos aprovechan para hacer viajes, ir a lugares cercanos a sus hogares y aprovechar para pasar tiempo de calidad en familia. Ahora bien, no todas las familias bogotanas tiene la oportunidad de viajar a otros lugares del país o no tienen a dónde llegar sin tener que gastar millonarias sumas de dinero; por esto, aunque muchas personas no lo sepan, hay varias actividades y conciertos gratuitos a menos de una hora de la capital con artistas de talla mundial.

El municipio de Cota, en el departamento de Cundinamarca, tendrá sus tradicionales Ferias y Fiestas de la Hortaliza, en las que desde el viernes 16 al lunes 19 de agosto tendrán una programación llena de eventos gratuitos, que incluyen un mega concierto en el municipio. Entre las diferentes actividades hay varias que llamaron la atención, por ejemplo, uno de los principales eventos, aparte del concierto, se hará un torneo de fútbol en ruana y botas.

Otros eventos que llamaron la atención son los torneos de juegos tradicionales de la comunidad campesina, como lo son los de limpiador de espinaca, mejor gallina campesina, identificación de espinacas nativas, árboles y plantas, el mejor pelador de papas, el mejor picador de cebolla y tomate, entre muchos otros concursos y torneos gratuitos.

¿Qué artistas se presentarán en Cota?

Cota tendrá varios conciertos gratuitos durante el fin de semana en los que los asistentes podrán disfrutar, sin ningún costo, de artistas nacionales e internacionales de talla mundial. A continuación, conozca la lista completa de los artistas que se presentarán en el concierto de las Ferias y Fiestas de Cota: