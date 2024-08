Prepárese para tener paciencia: Los trancones invaden a Bogotá y se le suman lluvias

Los trancones en Bogotá se han convertido en una de las principales preocupaciones para los habitantes de la ciudad. Con una población en constante crecimiento y una infraestructura vial que a menudo no da abasto, los congestionamientos se han vuelto una rutina diaria. Estos embotellamientos no solo afectan la movilidad de los ciudadanos, sino que también contribuyen a un aumento en los niveles de contaminación y a la pérdida de productividad.

Durante este martes 13 de agosto la capital del país vive una jornada pesada de movilidad en diversos puntos de la ciudad. Lo anterior, porque a los trancones habituales se le sumó la presencia de lluvias, haciendo que la movilidad fuera aún más lenta.

¿Cuáles son los trancones de hoy 13 de agosto?

De cuerdo con los reportes, para el ingreso y salida de la capital se esperan trayectos lentos. Puntos como la calle 170, la calle 80 y la autopista norte presentan una movilidad continua pero a baja velocidad.

A lo anterior, también se han sumado varios siniestros o afectaciones ajenos al estado de la vía. Por ejemplo, en la localidad de Kennedy se presentó un accidente entre un motociclista y ciclista en la Av. Primero de Mayo con carrera 71D, hacia las 7:00 AM.

Otro punto afectado en movilidad fue en la Av. Centenario con carrera 137 donde dos camiones también se estrellaron.

Se vienen cambios en el pico y placa en Bogotá

El Pico y Placa es quizás una de las medidas más importantes de Bogotá en materia de movilidad. No solo ha permitido regular el tráfico durante los últimos años, sino que también es fundamental para mejorar la calidad del aire y mitigar la contaminación en la capital.

En ese sentido, el alcalde de Bogotá Carlos F. Galán se pronunció sobre la necesidad de cambiar el modelo de movilidad existente en la ciudad. Sobre el particular afirmó: “Yo sí creo que el Pico y Placa hay que cambiarlo. No ya, porque no podemos debido a las obras, pero hay que pensar en un modelo distinto de restricción vehicular. Sobre todo, cuando entre en operación el metro, cuando tengamos nuevas de TransMilenio, esta ciudad tiene que moverse distinto”.