Ya son 24 niños Emberá en el Parque Nacional ¿Por qué no han regresado a sus territorios?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto a su gabinete Distrital, entregó un balance referente a la población Emberá que está asentada en el Parque Nacional y en las UPI Rioja y Florida en la capital del país desde hace varios meses. Desde la Alcaldía, con le apoyo del Gobierno Nacional, se intentó realizar un plan de retorno de las comunidades a sus territorios de origen, pero a la fecha no ha querido retornar.

“Hemos confirmado un equipo interinstitucional de penalistas. 5 instituciones del Distrito se han organizado para denunciar cualquier situación que evidencia riesgos y violaciones a los derechos de menores, delitos o situaciones que afecten la convivencia. Eso ya se activó pero es para proteger a los menores y usurpación de funciones públicas”, aseguró el alcalde de Bogotá.

De igual forma, se informó que este año se han invertido más de 5 mil millones de pesos en la atención de la comunidad, pero el Distrito asegura que es necesario que el Gobierno Nacional adelante el proceso de retorno, ya que, en principio, hay 248 situaciones de riesgo que afectan principalmente a los niños que permanecen en estos asentamientos. “El Parque Nacional no es un resguardo indígena, no es un territorio colectivo por lo tanto no aplica la jurisdicción indígena, por lo que aquí aplica la jurisdicción ordinaria”, aseguró Isabelita Mercado, consejera de paz.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, aseguró que por lo menos 24 niños indígenas Emberá, de diferentes asentamientos que hay en la ciudad, han muerto a causa de diferentes enfermedades. Informó que hay liderazgos negativos por parte de la comunidad que no permiten la atención en salud de mujeres embarazadas y menores de edad.

Bermont dijo que desde la Secretaría, “hemos tenido muchas dificultades con los ejercicios de concertación. Desde el 2021 hasta el 2023 han fallecido 24 niños de los diferentes asentamientos. Tenemos dificultades porque no nos permiten entrara a los organismos de salud y hay líderes que se oponen en ese sentido, por eso es clave el punto de judicialización porque hay personas que se oponen. Los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho”.