Cancelan el Nexus Fest: hubo un muerto y dos heridos durante el montaje del evento en el Castillo Marroquín

La Alcaldía de Chía ha decidido cancelar el evento de reguetón Nexus Fest, programado para este fin de semana, en el Castillo Marroquín, debido a un trágico incidente que cobró la vida de un miembro del equipo de montaje y dejó a otras dos personas heridas. El incidente ocurrió durante los preparativos del evento, causando gran conmoción entre los organizadores y el público que esperaba asistir.

PUBLICIDAD

Según las autoridades, el trabajador fallecido y los heridos estaban involucrados en las tareas de montaje del escenario cuando ocurrió el accidente. Las circunstancias exactas del incidente aún están bajo investigación, pero se ha confirmado que el hombre perdió la vida en el lugar de los hechos.

“Cancelado el concierto y evento Nexus Fest programado para este sábado 6 de julio en Chía, por el fallecimiento de una persona que hacía parte del equipo que realizaba el montaje, además los promotores y responsables no radicaron oportunamente la documentación de los permisos”, explicó la Alcaldía de Chía.

Por su parte, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, fue enfático en que el evento no tendrá lugar por la falta de permisos: “Debemos informarle a la opinión pública que el evento Nexus Fest, programado para el 6 de julio, no está autorizado y no se permitirá la realización del evento, por tanto, ha sido cancelado. Esto a raíz de que no fue radicado de forma oportuna la documentación para el premiso del comité de eventos” dijo el mandatario municipal.

Así mismo, Donoso se refirió al fallecimiento de un trabajador, lo cual reitera la decisión de cancelar el evento: “por los hechos ocurridos en la noche del miércoles (3 de julio) en la cual, en el montaje, a través de un accidente laboral, hubo un muerto y dos heridos... Es materia de investigación los hechos sucedidos”, precisó.

Esta falta de cumplimiento con los protocolos de seguridad y permisos necesarios ha sido un factor determinante en la decisión de cancelar el evento. La administración local ha enfatizado la importancia de garantizar la seguridad en todos los eventos públicos.