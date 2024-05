“Miles de personas estuvieron de fiesta con un cadaver ahí”: Amiga de Carlos pide justicia con lo ocurrido en BAUM

El BAUM Festival nuevamente acapara la atención mediática y no precisamente por el impacto musical del evento sino porque, tras denunciarse la desaparición del joven Carlos David Ruíz, el cuerpo fue hallado en el desmontaje del festival dentro de un tanque de agua en Corferias. Familiares y amigos se han pronunciado sobre el tema y han hecho un fuerte llamado a los organizadores del evento porque según ellos nadie les puso atención.

PUBLICIDAD

Carlos David Ruíz, de 25 años de edad, asistió durante el pasado fin de semana al festival de música electrónica BAUM Festival que tenía como escenario a Corferias. Según la denuncia hecha por @beequeaaath (María) amiga de la víctima, una vez se dan cuenta de la desaparición de Ruíz emprenden la búsqueda de él dentro de las instalaciones del lugar. Sin embargo, de acuerdo con su narración, los organizadores del evento les piden salir alegando que seguramente Ruíz salió del lugar. “El día sábado nos comunicamos con el evento para que publicaran y pudiéramos encontrar a Carlos y no quisieron ayudar. Carlos jamás salió del evento, lo buscaron todos los amigos que estaban allá y los sacaron argumentando que no había quedado nadie”, escribió María.

En su denuncia, también cuenta que aunque activaron rápidamente las rutas de búsqueda con la Fiscalía y el Gaula, para entonces los organizadores del evento no se pronunciaron sobre el tema. “En todas esas horas que desesperadamente buscamos a Carlos, Baum no se pronunció porque no les convenía, no les convenía involucrarse en su búsqueda por más que se les pidió ayuda!!! Quedaba un día más de fiesta”.

Tras el desmonte del evento, el día domingo fue hallado sin vida a Carlos David Ruíz. María en su narración afirma que para no afectar el despliegue del segundo día de fiesta, los organizadores ignoraron los protocolos de búsqueda. “No quisieron ser parte de la búsqueda, quisieron decir que había salido del evento cuando no habían pruebas, no se de dónde sacaron esa información!! No lo buscaron dentro de las instalaciones antes de que comenzara el segundo día”.

“Lo único que pedíamos del BAUM era que miraran las cámaras, publicaran su desaparición en redes, que permitieran a mis amigos buscarlo ese día a ver si había quedado allá. Los sacaron argumentando que no quedaba nadie, que hacían un barrido de todo el sitio al cerrar”, puntualizó en la denuncia.

¿Qué dijo BAUM sobre la muerte de Carlos David Ruíz?

En un comunicado oficial publicado a través de las redes sociales del evento, desde BAUM lamentaron el hecho y dieron a conocer que no se percibieron signos de violencia física ni ningún tipo de delito en el cuerpo. Y también afirmaron estar a disposición de los requerimientos de las autoridades para poder esclarecer las causas de la muerte del joven. “Acompañamos a su familia y amigos en este momento”, agregaron desde la entidad.