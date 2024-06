Caso Dilan Santiago: ADN en el cuerpo del bebé dejó en evidencia al responsable, que aún está libre

Dilan Santiago Castro, el bebé de solo dos años que desapareció en una vereda de Usme el pasado 6 de febrero de 2024, al sur de Bogotá , y cuyo cuerpo sin vida fue hallado cuatro días después, es uno de los caso que más conmocionó al país debido a la extrañeza con la que ocurrió el hecho y su posterior desenlace. Ahora que se conocieron los resultados de ADN encontrado en el cuerpo del bebé le darían un giro al caso, ya que revelan la identidad del presunto responsable de su muerte, que está libre .

La familia paterna conoció el informe final de las pruebas de ADN realizadas al cuerpo del bebé, de solo 2 años, que durante 4 días permaneció desaparecido.

ADN en el cuerpo de Dilan Santiago puso en evidencia al presunto responsable de su muerte

CityNoticias reveló que la familia paterna tuvo acceso al informe más reciente de la Fiscalía General de la Nación en el que se confirma que el ADN hallado en el cuerpo de Dilan Santiago correspondería a la información genética del padrastro, la expareja de la madre.

“Ya salieron lo resultados del ADN que encontraron en el bebé y pertenecen al padrastro del niño, al señor Faiber Salazar”, dijo Valentina Gordillo, tía del bebé al noticiero.

El padrastro también era trabajador de la finca en la que fue encontrado el cadáver del bebé ya fue citado ante la Fiscalía para rendir ampliación de su testimonio sobre los hechos que rodean la muerte del menor.

Por el momento la familia indicó que no se ha emitido ninguna orden de captura y que no les han informado qué va a seguir. “Nos preocupa porque nos habían dicho que la única prueba que tenían era la del ADN que encontraran en el niño y no lo han capturado ni nada”, agregó la tía.