Caso Dilan Santiago: Fiscalía no descarta que el responsable de la muerte del menor sea un miembro de su familia

La estremecedora muerte de Dilan Santiago conmocionó al país debido a la extrañeza con la que ocurrió su desaparición y posterior fallecimiento. Frente al caso, la directora de las Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán, confirmó que el menor sufrió una muerte violenta “por lo tanto, se investigará como un homicidio”.

El proceso le fue encargado a un fiscal de homicidios de la Unidad de Vida de la Fiscalía y a un grupo de homicidios de la SIJIN, quienes han adelantado las diferentes diligencias y la recolección de los elementos de material probatorio para la investigación del crimen y la inspección a la finca donde se encontró el cuerpo de Dilan Santiago. De acuerdo a la directora de Fiscalías, el sector ha mostrado varias dificultades gracias a su extensión y a que a su alrededor cuenta con varias lagunas, en las que antes de dar con el hallazgo del cuerpo se habían realizado labores de búsqueda.

Ante las controvertidas versiones de los padres del menor Derly Julieth Rivas y Marlon Castro, ninguno de los dos estará exento de las investigaciones, pues tal como lo mencionó Merchán, “no descartamos a ninguna de las personas que puedan ser vinculadas o de pronto responsables de estos hechos”.

Desaparición y hallazgo de Dilan Santiago

Cabe recordar que sobre las 2:00 p.m. del 6 de febrero, Dilan Santiago Castro, un bebé de dos años, desapareció de una finca en la vereda Curubital, de la localidad de Usme, y nunca regresó. Su madre, Derly Julieth Rivas, fue la encarga de reportar la desaparición del menor ante las autoridades. La mujer, aseguró en sus primeras versiones que ella había salido de la vivienda a recoger leña para cocinar, pero a la vuelta notó que su hijo ya no estaba.

“Yo lo dejé un momentito en la cocina y fui y traje una leña, puse una ropa a enjabonar, fueron cinco minutos, y cuando volví el niño ya no estaba”, fueron las declaraciones de Derly Rivas, el primer día de la desaparición, en El Tiempo.

Tras la denuncia por la desaparición del menor, las autoridades desplegaron una operación de búsqueda a la que también se sumaron los vecinos del sector, cerca de 150 hombres se sumaron a los esfuerzos para encontrar al bebé. Sobre las 7:30 a.m. del sábado 10 de febrero, un trabajador reportó que había encontrado el cuerpo de Dilan Santiago en un cultivo de papa, a 45 minutos de la vivienda, en inmediaciones del municipio de Sumapaz. El cuerpo en primer momento no tenía señales de violencia; sin embargo, no tenía ni el pañal ni la ropa que llevaba puesta al momento de su desaparición.

No obstante, el dictamen preliminar de Medicina Legal arrojó otro resultado en el que se conoció que el menor sí sufrió una muerte violenta “el mecanismo de muerte fue una encefalopatía hipóxica”, lo que quiere decir que el niño murió a falta de oxígeno en el cerebro derivado de una asfixia mecánica. Además, se determinó que el menor estaba en mal estado de alimentación. También, se detalló que el hallazgo del cuerpo en la zona veredal fue manipulado, es decir, que el lugar donde se encontró el cadáver no corresponde al mismo lugar donde murió.

Frente a este detalle, vale la pena recordar las declaraciones de la madre, quien aseguró que ella ya había buscado a su hijo en esta misma zona sin obtener rastros de Dilan Santiago: “Yo subí hasta arriba sola y nada. Para que el niño aparezca por ahí botado en el camino, alguien me lo botó por ahí”, fueron las afirmaciones que dio Derly Rivas en Noticias Caracol, las cuales han generado más intrigas que respuestas.

Sobre la escena de los hechos, que se presume fue manipulada, la directora de Fiscalía de Bogotá explicó que: “Existe una dificultan física porque el terreno no es parejo, lo que pone en duda cómo fue que el menor pudo llegar hasta allí, cuando ya se habían desplegado las operaciones de búsqueda y la zona ya estaba siendo monitoreada por drones”. Es preciso señalar que el sitio del hallazgo queda a aproximadamente 30 minutos, caminando, de la vivienda donde se encontraba el niño el día que desapareció, “es por eso que se maneja la hipótesis de que fue alguien quien colocó el cuerpo en el sitio”, señaló la directora de Fiscalías.

Si bien hasta el momento no han sospechosos claves, la Fiscalía no descarta de que el responsable del asesinato de Dilan Santiago sea miembro cercano a su familia. Entre tanto, los padres del menor han tenido que rendir indagaciones en las que ha llamado la atención las respuestas del padre, quien al parecer no ha dado versiones concretas y ha cambiado varias veces sus respuestas, según lo dio a conocer la tía materna de Dilan Santiago, Leidy Johana Rivas, a El Tiempo.

A este caso se suman otros hechos relacionados con la familia del menor que han llamado la atención de las autoridades, uno de ellos es la captura del padre de Dilan Santiago, identificado como Marlon Castro, quien contaba con una denuncia de violencia intrafamiliar interpuesta por la madre del bebé en 2023, cuando residían en el departamento del Tolima. Si bien se creyó que la aprensión de Castro se había dado en relación con la muerte del menor, la Fiscalía desmintió dichas versiones y aclaró que la diligencia se adelantó por el proceso de violencia.

Por su parte, La Defensoría del Pueblo instó a agilizar la investigación y esclarecer los sucesos que habrían llevado al fallecimiento de Dilan Santiago: “Los derechos de niños, niñas y adolescentes deben ser una prioridad en la agenda pública. Es crucial fortalecer los mecanismos de búsqueda urgente y promover mecanismos de alerta que permitan tener una ruta clara en el momento que un menor de edad esté desaparecido”, señaló la entidad.