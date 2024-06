La razón por la que la Dian decidió cerrar el reconocido piqueteadero ‘Doña Segunda’

En la mañana de este viernes 21 de junio, la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) informó que cerrará en las próximas horas 19 establecimientos, entre ellos uno que es reconocido como el mejor piqueteadero de la ciudad de Bogotá, llamado ‘Doña Segunda’.

Esto causó asombro entre la ciudadanía ya que este sitio es muy visitado tanto por las personas que residen cerca al restaurante, como por turistas que van a degustar su famosa rellena. Pues bien, dentro de las razones por las que la entidad decidió cerrar el establecimiento, tiene que ver con el incumplimiento en la generación de facturas electrónicas, una de las obligaciones que debe tener todo lugar comercial.

Ya desde algunos meses atrás, la Dian venía realizando este tipo de procedimientos en el que incluso, una tienda de ropa Adidas, también se vio implicado.

En declaraciones para algunos medios, la propietaria del restaurante, María Segunda Fonseca, se vio conmovida por la decisión.

“Me causa mucho dolor, porque me sacan por noticias si yo no estoy evadiendo impuestos, no le estoy haciendo mal al gobierno, no le estoy quitando nada a nadie. Eso no lo hacen con una persona que le hace mal a la gente”, dijo la dueña del reconocido centro gastronómico.

Cabe destacar que este cerramiento se hará por tan solo tres días, pero lo que para el lunes 24 de junio, podrá volver a abrir sus puertas siempre y cuando haya solucionado el problema de la factura electrónica.

Durante estos días, ‘Doña Segunda’ deberá acatar la decisión de la Dian y no vender su comida, por lo que repercutirá en pérdidas económicas ya que los fines de semana, son los que mayores ventas tiene.

‘Doña Segunda’ es uno de los restaurantes bogotanos más conocidos de la capital, tiene más de 60 años de antigüedad y se ha convertido en un símbolo de la comida típica cundiboyacense, allí se vende desde rellena, morcilla, fritanga, chicharrón entre otros alimentos.