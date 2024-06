Suba y Banderas ojo: TransMilenio anuncia cambios en rutas para el fin de semana

Bogotá sin duda es una ciudad caótica cuando de movilidad se habla. Durante años, el sistema de transporte público ha sido foco de críticas, falta de educación ciudadana y centenares de escenas que dejan en evidencia que cada vez se queda más corto en comparación con la expansión de la ciudad. Ahora, con las construcciones de la primera línea del metro y otras obras en la capital sus rutas se ven en la obligación de ser modificadas.

Servicios que no operarán domingos y festivos en TransMilenio

Puntualmente hablando de los fines de semana y puentes festivos, se viene una serie de cambios que afectará directamente a dos servicios que dejarán de funcionar los domingos y festivos. Los servicios que no operarán más serán el C19 Portal Suba y F19 Banderas.

Tenga en cuenta que de lunes a viernes las rutas operarán con normalidad. Es decir, en el caso del C19 el recorrido estará activo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y sábados de 5:30 a.m. a 10:00 p.m; y para el F19, operará de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 10:00 p.m.

Servicios que cambiarán horario fines de semana en TransMilenio

En ese mismo sentido, también se anunció un cambio de horarios para otros cuatro servicios: El C25 empezará a operar los domingos y festivos desde las 4:30 a.m. a 10:00 p.m. y la ruta L25 hará su operación desde las 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

El servicio E32 operará los domigos y festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y el servicio F32, hará su operación los domingos y festivos de 5:30 a.m. a 10:00 p.m.