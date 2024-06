Bogotá no pone de su parte: consumo de agua incrementó fuertemente en la capital

Bogotá sigue en racionamiento de agua potable a causa del bajo nivel de los embalses que alimentan de agua potable a la ciudad. El fenómeno de El Niño generó una grave crisis de agua potable en la capital, ya que, en abril, los embalses del Sistema Chingaza llegaron a estar cerca del 15% de capacidad.

La medida del racionamiento de agua potable no se ha podido levantar ya que, aunque el nivel de los embalses ha incrementado desde abril, mes en el que se decretó la medida, el Sistema Chingaza no ha llegado a equilibrio climático que permita un incremento del consumo sin que eso suponga una reducción del nivel. De igual forma, el consumo también ha sido determinante para no lograr levanta la medida, ya que desde que se impuso el racionamiento, solamente un día se ha logrado llegar a la meta.

Ahora bien, según el reporte entregado por la Empresa de Acueducto de Bogotá, los embalses del Sistema Chingaza empezaron el jueves 13 de junio en el 36,85% de capacidad. Esto representa un incremento de un punto con respecto al día anterior, de igual forma, sigue siendo bastante bajo el nivel, teniendo en cuenta que la meta para octubre es que los embalses de Bogotá estén en un mínimo del 70%.

¿Cómo está el consumo de agua diario en Bogotá?

La Empresa de Acueducto de Bogotá ha manifestado su preocupación por el fuerte incremento de consumo de agua potable diario en la ciudad. La meta desde abril, cuando se estableció la medida del racionamiento fue mantener el consumo diario por debajo de 15 metros cúbicos por segundo, pero solamente un día se ha cumplido con la meta. El miércoles 12 de junio el consumo de la ciudad fue de 16,14 metros cúbicos por segundo, lo que representa un fuerte incremento en el consumo.

La Alcaldía de Bogotá le solicitó a los capitalinos no bajar la guardia con respecto al cuidado del agua potable. También recordó que la ciudad sigue en emergencia y que es necesario que se retomen los hábitos de cuidado del recurso vital, que sigue siendo escaso en Bogotá.