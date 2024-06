Los embalses de Bogotá llegan a cifra histórica desde le inicio de la emergencia

La emergencia generada por el fenómeno de El Niño en Bogotá sigue generando estragos en la capital. La medida del racionamiento de agua potable no se ha podido levantar ya que, aunque el nivel de los embalses ha incrementado desde abril, mes en el que se decretó la medida, el Sistema Chingaza no ha llegado a equilibrio climático que permita un incremento del consumo sin que eso suponga una reducción del nivel. De igual forma, el consumo también ha sido determinante para no lograr levanta la medida, ya que desde que se impuso el racionamiento, solamente un día se ha logrado llegar a la meta.

Según el reporte entregado por la Empresa de Acueducto de Bogotá, los embalses del Sistema Chingaza empiezan el día en una cifra histórica desde que empezó la emergencia a principios del 2024. Los embalses de Bogotá empiezan el miércoles 12 de junio al 36,61% de capacidad, un incremento de casi un punto con respecto al reporte del día anterior, además, esta cifra, aunque baja, es histórica, teniendo en cuenta que en abril los embalses se encontraban cerca del 15% de capacidad.

¿Qué falta para levantar la medida del racionamiento de agua potable en Bogotá?

La meta impuesta por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha cambiado en varias ocasiones según el comportamiento de la ciudadanía y el apoyo del clima en las zonas de influencia de los embalses. En principio, cuando se estableció la medida, la meta era terminar abril con los embalses en un mínimo del 20%; esa meta no se logró. Luego, la meta se estableció al 50% para mayo, meta que tampoco se logró. De igual forma, Galán aseguraba que con el fin de superar el fenómeno de El Niño del 2025 se necesitaba que para diciembre del 2024 los embalses estuvieran en un mínimo del 75% de capacidad.

La nueva meta impuesta por el alcalde de Bogotá es llegar a octubre con un mínimo del 70% de capacidad. Esta nueva meta se acordó en un trabajo conjunto con expertos en el tema, quienes aseguraron que las condiciones climáticas permitirán que para diciembre se supere con un amplio margen el 75% planteado inicialmente. De igual forma, se espera que, manteniendo el consumo de agua diario por debajo de los 16 metros cúbicos por segundo, como se ha venido haciendo durante casi toda la medida, se logre la meta del 70% antes de lo pensado.