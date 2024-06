Stefanny Barranco habría sido víctima de violación por parte de Iván José de la Rosa

El 29 de mayo, en el Centro Comercial Santafé ocurrió el feminicidio de Stefanny Barranco, después de una acalorada disputa con su expareja Iván José de la Rosa fue atacada con un cuchillo, resultando fatalmente herida.

El sospechoso de feminicidio, Iván José de la Rosa, intentó suicidarse después de huir del lugar del crimen. Sin embargo, fue detenido por testigos y posteriormente capturado por la policía. Actualmente, se encuentra recibiendo atención médica con un pronóstico reservado.

Alonso Barranco, padre de Stefanny, reveló detalles de lo que su hija le había contado antes de su trágica muerte durante una entrevista en Tropicana.

“Él no quería que ella trabajara, porque ganaba más que él. Le tenía cámaras allá, donde la vigilaba. Le tenía cámaras en la cama. Él la vigilaba del teléfono 24/7″, dijo Barranco en la emisora.

De acuerdo a los detalles que se han conocidos referentes al caso de Stefanny Barranco, la relación entre la víctima y su agresor no era la más armoniosa de todas. De hecho, siguiendo con las declaraciones del padre de la mujer, la pareja peleaba constantemente, al punto de que el maltrato intrafamiliar escaló a niveles superior que llevar a que la víctima tomar a la decisión de separarse del padre de sus hijos.

Así pues, una de las confesiones que más llamó la atención tuvo que ver con la agresión sexual que de la Rosa propinó a Stefanny. “Me dijo: primero, me picó la ropa. Y segundo, me violó. Y ya eso fue la tapa de la relación. Por eso, ella tomó la determinación de dejarlo”, contó el padre de la víctima.

“Y el mismo día que yo me iba para Bogotá, porque yo me iba a las 9:00 p.m., cogía el transporte para irme, y a las 5:10 p.m. me llamaron de Bogotá, que él la había matado, que le había quitado la vida”, contó el padre de Stefany en diálogo con Tropicana.