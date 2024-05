Stefany Barranco, la mujer asesinada en el centro comercial Santafé, tenía dos hijos con el feminicida

En la tarde del miércoles 29 de mayo se presentó un nuevo feminicidio en Bogotá, la víctima fue Stefany Barranco Oquendo, una mujer de 32 años que trabajaba en un local comercial den centro comercial Santafé y que deja a dos niños. Con el paso del tiempo, las autoridades y familiares de Sefany han entregado más detalles sobre el caso que dejó consternada a la capital.

Se conoció que la persona que atacó a Stefany en su lugar de trabajo y le quitó la vida con un arma blanca, es un hombre identificado como Iván José de la Rosa. Este sujeto sería expareja de Stefany y, además, sería el padre de sus dos hijos. Se ha conocido que el feminicida tiene 36 años, es oriundo del departamento del Atlántico y trabajaba en una empresa de seguridad privada en Bogotá. Ambos habían llegado a Bogotá hace más o menos un año buscando mejores oportunidades para ambos niños, que ahora quedan huérfanos.

El padre de Stefany, Alonso Barranco, aseguró que la convivencia entre Stefany y el feminicida venía complicada desde hace varios días. Inclusive, aseguró que, “ella me dijo ‘papi’, vente para Bogotá para que me ayudes con los niños porque me voy. Ellos venían teniendo problemas porque él, hace unos días, le cortó toda la ropa”. De igual forma, la mayor Viviana Alvarado, jefa de Bogotá Ciudad Púrpura, aseguró que este ya se habían presentado agresiones anteriores, pero no fueron denunciadas por la víctima”.

¿Quién era Stefany Barranco?

Stefany Barranco, víctima de feminicidio en Bogotá, era una mujer de 32 años, oriunda del municipio de Malambo, en el departamento de Atlántico. Era madre de dos niños pequeños, con los que se mostraba bastante unida en sus redes sociales donde, además de expresar su amor por ellos, también mostraba su gusto por la champeta y el vallenato.

¿Qué hacer si cree que puede ser víctima de un feminicidio?

Las autoridades recordaron que si usted siente que su vida está en riesgo por parte de su pareja, su familia o cualquier persona, puede llamar al 123, la línea de emergencias en Colombia. Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000. De igual forma, la línea púrpura para atención especializada a mujeres que se encuentran en peligro inminente, son víctimas de amenazas o cualquier tipo de violencia basada en género también está disponible en estos números de atención 155 o al 018000112137.