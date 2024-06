Habitantes de un conjunto residencial de Bogotá denuncian que un vecino los tiene amenazados de muerte

Habitantes del conjunto residencial Parques la Ciudadela, ubicado en el barrio Cortijo, en la localidad de Engativá, denuncian que un hombre identificado como Felipe Linares los tiene viviendo una difícil situación de seguridad desde hace varios meses. Aseguran que este sujeto ha tenido problemas con varios habitantes, principalmente con los vecinos de la torre en la que vive. Informan que desde abril del 2024 la situación se agravó cuando una noche, aparentemente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, Linares desde su ventana, mientras mostraba un cuchillo, gritó, “ya se quienes son, los voy a matar a todos”.

Según informaron los vecinos, que prefieren mantenerse en el anonimato por temor a las represalias que pueda tomar este sujeto en su contra, los conflictos comenzaron por el volumen de la música y el aparente consumo regular de sustancias psicoactivas. Aseguran que la situación se ha escalado a tal punto que inclusive este sujeto ha robado dentro del conjunto residencial, también aseguran que ha amenazado a personas de la tercera edad.

Otras personas afectadas por esta situación son los vigilantes del conjunto residencial, quienes son las principales víctimas de las amenazas de este sujeto. En varios videos tomados por la comunidad, y por los propios vigilantes, se ve como Linares amenaza directamente a los vigilantes del conjunto, e inclusive hay un vídeo en el que se ve como, con el mismo cuchillo, daña una puerta de la portería mientras les dice a los vigilantes que, “si se acercan los mato”.

¿Qué dicen las autoridades?

Los vecinos manifiestan que varias veces la Policía ha se ha llevado a Felipe Linares, inclusive, aseguran que en una ocasión tuvieron los agentes entraron a su casa y se lo llevaron a un centro médico, en el que duró tres días, por su grave estado de intoxicación y la gran cantidad de amenazas que estaba haciendo en contra de los vecinos. La comunidad asegura que la Policía les dice que no lo pueden retener más de 24 horas porque las amenazas solo se reconocen como un agravante y que solamente hasta que hayan acciones materiales en su contra no pueden hacer nada.

¿Qué dice la administración del conjunto?

El administrador del conjunto residencial, William Velandia, le ha asegurado a la comunidad que a nombre de la copropiedad no puede tomar acciones en contra de Linares porque las acciones constituyen problemas entre personas y la copropiedad no está directamente implicada. Pese a esto, hay varios vídeos en los que se ve a Linares dañar elementos de la copropiedad. Por esto, la comunidad asegura que el administrador, aparentemente, tiene miedo de actuar en contra de Linares y por esto no quiere adelantar acciones en su contra.

La comunidad pide que se tomen acciones desde la administración y que las autoridades competentes intervengan en esta situación que afecta a todos los habitantes de ese conjunto residencial. Varias personas que viven en arriendo han optado por cancelar sus contratos con el fin de mudarse a otro sector con el fin de evitar a Linares. De igual forma, otros propietarios también han optado por vender sus apartamentos ya que la situación se ha vuelto insostenible.

Otros de los grandes afectados en este caso son los niños de que viven dentro del conjunto. La comunidad asegura que se han visto obligados a pagar psicólogos que atiendan a los menores con el fin de que puedan dormir en las noches, concentrarse en el día y enfrentar el miedo que les ha generado este señor dentro de la comunidad. Finalmente, Linares también ha ‘rayado’ las puertas algunos residentes con amenazas en contra de las personas que habitan en esos apartamentos con el fin de amedrentarlos.