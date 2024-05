La petición que habría hecho Petro a la Conmebol para el partido de Millonarios vs Palestino

A las 9 de la noche de este martes 14 de mayo, Millonarios recibirá a Palestino por la quinta fecha de la Copa Libertadores de América. Este partido ha llamado la atención no solo de los amantes del fútbol, sino de sectores sociales que ven en la visita del equipo chileno, la oportunidad de apoyar “la causa palestina”, esto en el marco del actual conflicto que se vive en Medio Oriente entre el Estado de Palestina e Israel.

Incluso el mismo presidente Gustavo Petro, ya había mencionado día anteriores, que este encuentro deportivo podía ser la posibilidad para que “el barrismo social se exprese”. En esta ocasión, se conoció por medio del periodista Cesar Augusto Londoño, que el jefe de Estado le habría solicitado a las autoridades de la Conmebol, el permiso para desplegar una bandera grande de Palestina en apoyo a este país, no obstante, el mismo organismo le habría negado la posibilidad ya que iría contra el reglamento de la competición.

“El presidente Petro solicitó a la Comisión Distrital meter al estadio El Campín esta noche una bandera gigante de Palestina. Las autoridades de Conmebol le manifestaron que no se podía, por reglamento no se admiten manifestaciones políticas en los estadios. Millonarios vs Palestino”, fue el mensaje que escribió el periodista por redes sociales.

El presidente Petro solicitó a la Comisión Distrital meter al estadio El Campín esta noche una bandera gigante de Palestina. Las autoridades de Conmebol le manifestaron que no se podía, por reglamento no se admiten manifestaciones políticas en los estadios. @MillosFCoficial vs… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 14, 2024

Para algunos aficionados tanto de Millonarios como de otros equipos, esta petición de Petro habría hecho que la Conmebol decidiera que aquellos que quisieran sacar banderas relacionadas al equipo chileno, solo se debía hacer en la tribuna visitante, que en esta ocasión Millonarios determinó que será oriental popular sur.

“Este comunicado tiene por objetivo evitar una situación perjudicial tanto para nuestros hinchas como para nuestra institución. Por disposición de los organizadores del evento y la normativa de seguridad de la CONMEBOL, está PERMITIDO el ingreso de banderas, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: No exceder las dimensiones permitidas (1,5 mts x 2,0 mts); no incluir leyendas ni textos de ningún tipo; cualquier bandera que incumpla esos requisitos, no será permitida su ingreso al estadio esta noche. En caso de ingresar los elementos detallados como prohibidos, el club se expone a sanciones económicas y deportivas. Gracias por la comprensión, por el apoyo y por estar junto a PALESTINO en esta importante noche de Copa”, se lee en el comunicado que publicó el equipo Palestino de Chile en sus redes sociales.