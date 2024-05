¿Podría desaparecer el Ministerio de la Igualdad? Corte tomó decisión y Francia Márquez se pronunció

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/07/2023.- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, habla hoy durante el "Encuentro internacional de mujeres afrodescendientes, tejiendo desde la raíz" en Bogotá (Colombia). "Si no fuera por la rebeldía de las mujeres afro en el mundo, el cauce de la historia de la humanidad se hubiera mantenido en la infamia", sentenció este martes la vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez, durante la apertura del Encuentro Internacional de Mujeres Afrodescendientes celebrado hoy en Bogotá. EFE/ Carlos Ortega

La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible la Ley 2281 del 2023, con la que fue creado el Ministerio de Igualdad y Equidad, al respecto, la vicepresidenta Francia Márquez indicó que esta cartera seguiría su rumbo.

En un evento en el que se encontraba la vicepresidenta en Manizales, Márquez reaccionó ante la decisión de la Corte, pues el ente consideró que hubo vicios de trámite en la estructuración del Ministerio de Igualdad, al momento en el que no se realizó el debido análisis de su impacto fiscal.

“Hoy puedo decirles aquí, que nosotros ya estamos formulando alrededor de 36 proyectos en territorios marginados y excluidos, donde lamentablemente la gente está tomando agua con heces, y nuestros niños se están muriendo”, indicó la vicepresidenta sobre la cartera que creó.

También aseguró que respeta la decisión pero no la comparte. “¿Cómo es posible que una institución que va a trabajar por la gente más vulnerable de este país, tenga que desaparecer? Y dejamos aquí en esta mesa, expresada nuestra posición frente a la decisión de la Corte, en términos del Ministerio de la Igualdad y la Equidad”, indicó.

“Como ministra aquí seguimos firmes, porque ese fue el compromiso del Gobierno. Y vamos a seguir firmes trabajando por la gente, y firmes trabajando por la transformación de este país, hasta que la dignidad se haga costumbre”, expresó Francia Márquez.

Corte Constitucional sobre Ministerio de la Igualdad

Hasta el momento no se conoce el fallo completo, pero la Corte Constitucional dio un plazo al Gobierno Nacional y al Congreso para que corrijan los vicios que se expresaron y tendrán que ser solucionados antes de finalizar el año 2026.

Cabe resaltar que hasta el momento, se han ejecutado un 0,24% de los recursos presupuestados de 18 billones de pesos, para el Ministerio de la Igualdad y la Equidad de la vicepresidenta. “Si no estamos ejecutando no es porque no podamos, es porque hemos creado una institución desde cero”, indicó la vicepresidenta.