Partido verde en Crisis: Claudia López seguirá los pasos de Antanas Mockus y tomaría radical decisión

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció su salida del partido Alianza Verde por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el que, presuntamente, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y el presidente del Senado, Iván Name, que pertenece a ese partido, recibieran, presuntamente, $4.000 millones de pesos en sobornos.

PUBLICIDAD

El anuncio de la renuncia de López llega luego de que el exsubdirector para desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, asegurara que por ordenes del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, le entregó, respectivamente, $1.000 y $3.000 millones de pesos a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, e Iván Name, presidente del Senado y perteneciente a la Alianza Verde.

En la carta dirigida a los dirigentes de la Alianza Verde, la exalcaldesa dijo: “llegúe con la ola Verde que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no respresenta ni honra ni valosres, prácticas y principios que he defendido toda mi vida”.

Recomendados

López también dijo en la carta que espera que, “la justicia esclarecerá los gravísimos hechos de corrupción conforme a los principios del Estado de Derecho. Pero la gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se revela en los recientes hechos y escándalos, me hacen imposible permanecer en el partido”.

¿Por qué salió Antanas Mockus?

Por medio de una carta dirigida también a los dirigentes de la Alianza Verde, Antanas Mockus, exsenador de la República y exalcalde de Bogotá, anunció su salida del colectivo. Dijo que, “si bien espero que los involucrados puedan defenderse en las condiciones que establece el Estado de Derecho, considero que la gravedad de lo denunciado hace que mi participación en la colectividad sea insostenible”. Finalmente, Mockus terminó su carta con este fuerte y claro mensaje para su excopartidarios: “Los recursos públicos son sagrados”.