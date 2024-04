Extorsionista quedó grabado cuando amenazaba con granada a la dueña de un supermercado en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá ha señalado que si bien sus cifras muestran que en la actualidad varios delitos de alto impacto como los hurtos han reducido su incidencia en comparación al año pasado, la extorsión sí ha tenido un incremento sustancial en los últimos meses. Un ejemplo de ello es un video que publicó Michael González, edil de Bogotá del partido Centro Democrático, en el que deja en evidencia cómo están operando los extorsionistas.

“Estas son las llamadas extorsivas que viven día a día los comerciantes en Bogotá”, explicó el funcionario y procedió a reproducir el audio de un hombre que sostiene una conversación con la dueña de un supermercado de la capital.

“No me diga que usted no me está entendiendo, que de pronto usted se quiere hacer la desentendida son situaciones diferentes”, le advierte el hombre. “Le voy a emitir una orden en este momento si a usted le interesa venir y laborar y habitar en paz y en tranquilidad. Quite el grabador de comunicación de llamadas o si no, yo le corto la comunicación y le corto la vida a algún familiar suyo si me toca”, agregó.

Luego, le pide que cierre el supermercado de su propiedad, pues de lo contrario procederá a lanzarle una “granada” y volver “cenizas” el establecimiento. “No vaya a decir que nos metimos en contra suyo injustamente”, agregó el extorsionista.

Más tarde, le señaló que procedería a atacar a su papá o a su mamá si no cumple con las exigencias que le está haciendo.

El edil González finaliza el video señalando que, según los datos que le compartió la Policía Nacional, este año se han registrado 578 casos de extorsiones, mientras que las cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad advierten que son 546 hechos de este tipo.

Por último, recuerda que en la capital este es el tercer delito de alto impacto que ocurre con más frecuencia, por lo cual cuestionó el eslogán de “Bogotá camina segura”, que usan las autoridades de Bogotá.