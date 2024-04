“No le tengo miedo Petro”: Vicky Dávila en respuesta al presidente Petro por trino en su contra

Vicky Dávila y Gustavo Petro "No le tengo miedo Petro", VIcky en respuesta al presidente. (Captura de pantalla.)

Luego de las manifestaciones del domingo 21 de abril en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, se hizo recurrente en X mensajes en contra y a favor de la gestión del presidente. Además, luego de que se anunciara la movilización para el 1 de mayo a favor del gobierno Petro, varios usuarios empezaron a increpar a personalidades que apoyaron y aplaudieron las movilizaciones del domingo.

Una de ellas fue la reconocida periodista colombiana Vicky Dávila, quién estuvo bastante activa en su cuenta de X durante y después de la movilización en la que, en principio, se cree que que participaron más de 300.000 personas. Precisamente por estar a favor de la movilización varios usuarios de X se pronunciaron en contra de la periodista.

Uno de ellos, un usuario identificado como ‘El libertado’, le respondió a Vicky Dávila un trino en el que la periodista le pedía a los servidores públicos que no permitieran que el presidente los utilice en la marchas del próximo 1 de mayo, ya que, se cree que como mandato presidencial el presidente ordenará que los servidores públicos salgan a manifestarse. Esta fue la respuesta del usuario:

“jajajaja ¿Tiene miedo Vicky? Los trabajadores somos todos, y estaremos en las calles, empresarios, campesinos, indígenas, y trabajadores en general. Ustedes pusieron el techo de 300 mil. El 1 de mayo saldremos a las calles en todas las regiones del país. NO OLVIDE CONTARNOS”.

La polémica se dio porque el presidente Gustavo Petro reposteó esa respuesta. Por su parte Vicky Dávila le respondió al presidente a través de una publicación en la que dijo: “Le respondo a su RT presidente Gustavo Petro: NO TENGO MIEDO. NO LE TENGO MIEDO”. Por ahora el presidente no se ha pronunciado al respecto.