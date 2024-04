“Sacar el pasaporte es una mamera y ahora nos cierran la oficina”: afectada por cierre de oficinas de pasaportes

Varias personas que acudieron a las oficinas de pasaportes en Bogotá para realizar los trámites de expedición y renovación del documento se encontraron con las puertas cerradas. Esto generó molestias en los usuarios ya que de por sí el trámite de los pasaportes es engorroso, toma mucho tiempo y conseguir las citas es una tarea casi imposible. Varios aseguraron que la decisión de cerrar las oficinas fue egoísta y no se tuvo en cuenta las necesidades de la comunidad.

Esto dijo una usuaria a La FM sobre el cierre de las oficinas, “es una falta de respeto porque como tal el tema de los pasaportes es una mamera, sacar la cita es imposible y después venir a recogerlo. El presidente declaró el día cívico por ahorro de energía y uno en la casa gasta más agua y luz. A mí no me dan permiso de no ir a trabajar porque es día cívico y si perdí tiempo y dinero madrugando a hacer el trámite aquí”.

Unos de los afectados es una familia que viajó desde Bucaramanga solamente para hacer el trámite, esto es lo que le dijeron a la emisora sobre su caso: “nosotros venimos desde Bucaramanga y a nosotros nadie nos va a decir tome su transporte y su hotel. Nada. Nosotros pagamos todo para venir a Bogotá solamente a hacer el trámite porque nos dijeron que era de un día para otro una vez tuviéramos la cita. Que nos cierren así de la nada es injusto con nosotros”.

¿Qué dice la cancillería?

La Cancillería no se ha pronunciado sobre estas quejas de los usuarios. Lo que si se sabe es que ayer en la tarde, luego del anuncio del presidente, subieron un comunicado en la página web en el que anunciaban el cese de actividades por el día cívico. Pese a esto, los usuarios se mostraron molestos porque no les parece suficiente ese anuncio a través de la página web. Además, aseguran que hubo mucha desinformación y confusión alrededor del tema, ya que, en principio, se anunció que las entidades públicas trabajarían con normalidad, pero encontraron las puertas cerradas.