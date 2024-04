“No avisaron con tiempo. No es viable”: Carlos F. Galán sobre día cívico

El presidente Gustavo Petro declaró en la tarde del jueves 18 de abril día cívico en Colombia para este viernes 19 de abril. La medida ha generado polémica en la ciudadanía por las formas en que se tomó la medida. Varios han criticado la decisión del presidente ya que, justamente, cumple años el 19 de abril; además, el 19 de abril también se conmemora la creación del M-19. Frente a esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en entrevista con Caracol Radio, criticó fuertemente la medida. ¿Qué dijo?

“Yo supe por los medios ayer. Si tal vez hubiéramos tenido más tiempo, habría sido viable. No me parece viable sumarnos. Una de las situaciones que analizamos con el racionamiento fue tratar que las zonas donde hay más niños no tuvieran racionamiento el fin de semana ya que están en sus hogares y es más fácil atender el tema de la alimentación”, sentenció el alcalde.

De igual forma, Galán anunció que el plan de racionamiento avanza de manera positiva en la capital. Además, informó que, “hoy tenemos una buena noticia que fue que el consumo, ha sido el día de más bajo consumo, un buen avance y eso hay que seguir profundizando, que bueno que nos unamos todos, pero que lo hagamos con evidencia. Cómo logramos reducir el consumo, valió la pena trabajar en ese tipo de noticias.”

Por su parte, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, se refirió al rechazo de la medida del día cívico a través de su cuenta de X. “¿Lo de Galán es mezquindad o torpeza? Claudia le oculta a los bogotanos que desde hace tres años los embalses están bajando su nivel y ante la falta de lluvias, Galán le corta el servicio a los bogotanos”, aseguró Bolívar. De igual forma, el excandidato a la alcaldía aseguró que la medida del racionamiento no está funcionando porque el nivel del consumo sigue igual, además, criticó que la ciudad no se sume al día cívico.

En respuesta, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que, “hemos bajado los niveles de consumo. Hay una diferencia muy importante por el tema de los derechos. No es igual decirle a un adulto que disminuya su consumo a decirle a los menores que no vayan a estudiar”.