“Arde Bogotá”: Altas temperaturas registra la capital colombiana, conozca la sensación térmica de la ciudad

La ciudad de Bogotá ha venido presentando altas temperaturas acompañadas de un intenso sol que agobia a la población. ¿La razón? El fenómeno de El Niño que no da tregua y que además de la escasez de agua que vive la capital colombiana, aumenta los grados de una urbe acostumbrada a las lluvias y frías temperaturas. De acuerdo a los reportes de aplicaciones encargadas de medir los grados Celsius, Bogotá este martes 16 de abril, reportó un máximo de 24°C; incluso hubo algunas plataformas que comunicaron 26°C.

Esto sin duda puede ser un problema que se sumaría al que actualmente tiene la capital de Colombia con el racionamiento de agua, producto del bajo nivel de los embalses que le proveen este líquido vital a la ciudad. Según la gerente de Acueducto, Natasha Avendaño, en entrevista para Publimetro, el sol y las altas temperaturas que tiene Bogotá, no tienen relación y no representa una posibilidad para subir el porcentaje de los embalses, ya que Chingaza no está en territorio cercano a Bogotá.

“El régimen de lluvias de Bogotá corresponde al de la región cundiboyacense, mientras que las cuencas abastecedoras de los embalses de Chingaza dependen del régimen de lluvias de la región de la Orinoquía. Es decir, cuando llueve en Bogotá no necesariamente llueve en Chingaza, y lo equivalente para temporadas secas”, dijo Avendaño; sin embargo, el sol y la temperatura alta si haría que los bogotanos tomen más agua de lo normal para hidratarse y esto generaría un consumo mayor, algo que desde la alcaldía quieren evitar.

“En momentos de fuerte sol en la ciudad de Bogotá, hay incrementos en la temperatura ambiente, y eso si puede generar un aumento en los consumos de agua, y por tanto, en el caudal demandado a la planta Wiesner. Por eso, es importante mantener el consumo racional del agua, independiente de si hace sol o no”, aseveró la funcionaria.

¿Que dice el Ideam? ¿Cuáles han sido los reportes diarios de temperatura de Bogotá?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, ha reportado desde el pasado viernes 12 de abril, temperaturas promedio de 21 grados Celsius, siendo la mínima de 10°C y 9°C. No obstante este martes 16 de abril, subió a 24°C. El ministro de Minas, Andrés Camacho, aseguró que desde este 17 de abril las lluvias llegarán no solo a Bogotá, sino en todo el territorio colombiano.