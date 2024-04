“Era solo bañarse”: el mensaje de Galán a ciudadano que aseguró que ducharse en pareja tomaba más tiempo

Avanza el racionamiento en Bogotá y una de las medidas para ahorrar agua dadas por el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, fue que quienes quisieran, se bañaran en pareja para evitar el desperdicio del liquido vital.

“Si el domingo no va a salir de su casa, aproveche y no se bañe. Aguante en la casa durante el fin de semana y el lunes va y se baña. Báñense en pareja. Se trata de un ejercicio pedagógico de ahorro de agua, no de otras cosas”, dijo Galán en su momento para Noticias Caracol.

Sin embargo, hubo un usuario en redes sociales que le escribió directamente al alcalde, asegurándole que esa recomendación de bañarse en con otra persona, no le funcionó en término de ahorrar tiempo y agua.

Recomendados

“El triple de tiempo y gasto de agua por bañarnos hoy en pareja acá en la casa. Nos mentiste Carlos Fernando Galán”, escribió el usuario de nombre Juan Carlos Florian.

Ante esto, el mismo mandatario de los bogotanos le respondió con un mensaje jocoso:

“Era sólo bañarse, Juan Carlos”, posteo Galán en su cuenta de “X”, ante Twitter.

Era sólo bañarse, Juan Carlos. https://t.co/NoG8Cwi8tF — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 12, 2024

Balance del primer día de racionamiento

El mismo alcalde Galán entregó las cifras que dejó el primer día de racionamiento en el que 10 localidades y más de 280 barrios tuvieron la restricción.

“El primer día de restricciones en Bogotá, el consumo de agua fue de 15.8 metros cúbicos por segundo. La meta es 15. Con corte al 11 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza era de 16,32%. La meta de abril es llegar al 20.3%”, dijo Galán, quien volvió a llamar a la ciudadanía a ahorrar agua.

¿Quiénes tienen racionamiento el sábado 13 de abril?

En el tercer turno de racionamiento de agua, serán tres localidades y 610 barrios quienes tendrán la restricción durante 24 horas.