‘Alkilados’ se emberracó con Alcaldía de Galán por el desperdicio de agua frente a Imprenta Nacional

Los habitantes de la capital colombiana están acatando una estricta medida de racionamiento de agua desde el pasado jueves 11 de abril que los ha llevado a turnarse por barrios para el corte del líquido vital. Pero mientras esto sucede, se ha despertado una polémica por el uso del líquido para la limpieza de parte de la infraestructura de la ciudad, o como se vio en un reciente video publicado por el grupo ‘Alkilados’, la apertura de hidrantes que solo generan desperdicio del preciado fluido. ¿Qué dijeron?

Mientras realizaban la gira de su lanzamiento ‘Botella’, los integrantes de este grupo musical pereirano se toparon con una escena que les causó gran indignación, luego de ver miles de litros de agua regarse por el suelo frente a las instalaciones de la Imprenta Nacional, ubicadas en la Cra. 66 #24-09.

Ante esto, el vocalista Juan David Gálves, decidió enviar un contundente mensaje en la cuenta de TikTok de la agrupación, en la cual acumulan más de 910.000 seguidores, lugar en el que expresó: “La gente no se ha podido bañar porque están en racionamiento y nos encontramos con esto. (...) Y por ahí alguien está diciendo, “si no va a salir, no se bañe”. En toda la esquina de la imprenta”.

“Esto es el colmo”, “Ese es el buen manejo de la ciudad que prometió Galán en campaña”, “Muy triste y lo peor es que no hacen nada”, “Terrible hay varios puntos así”, “Espero u los sancionen”, “¿Dónde estarán los del Acueducto?”, y “La doble moral de Galán”, fueron algunas de las reacciones a las imágenes que ya superaron las 50.000 reproducciones.

¿Cómo saber cuándo me toca el racionamiento?

Tenga en cuenta que la entrada en rigor de esta medida tiene como objetivo el ahorro de agua en procura de no malgastar la que queda en los embalses, la cual, en palabras de la directora del Acueducto, Natasha Avendaño, a la fecha solo duraría para un poco más de 50 días. Si usted no conoce el día que le corresponde el corte de servicio en su barrio puede hacer uso del aplicativo ‘Chatico’, una línea de WhatsApp en la que se le proveerá toda la información que necesite al dejar un mensaje al (+57) 3160231524.