Delincuentes chocaron a hombre para secuestrarlo y robarlo en Bogotá: ojo con esta nueva modalidad de robo

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la capital del país, cuando un hombre fue víctima de una modalidad de atraco a la que se han visto expuestos conductores. Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

Según el Ojo de la Noche, un hombre de 43 años de edad estaba yendo hacía su casa en su vehículo cuando delincuentes armados en motocicleta lo interceptaron, uno de ellos golpeó el vehículo, por lo que la víctima se bajó preocupado a revisar qué había sucedido o si habían daños.

Cuando el hombre se bajó, tres delincuentes más se bajaron de un taxi, lo amordazaron y lo secuestraron. Los delincuentes lo subieron en la parte de atrás del taxi.

Fueron cuatro horas de preocupación de los familiares en no saber el paradero del hombre, cuando fue encontrado en la vereda Quiba, zona rural de Ciudad Bolívar, amarrado, golpeado y robado.

“Me cerró un taxi, y es donde se bajan los venezolanos y me abordan con un revólver y me meten en la parte de atrás del carro y me ponen a dar vueltas por todo lado y me botaron por allá”, indicó la víctima a Blu Radio.

Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los criminales que también robaron el vehículo del señor.