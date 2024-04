Vicky Dávila se fue contra Claudia López por el racionamiento de agua en Bogotá: “le dejó los embalses casi vacíos a Galán”

La reciente implementación del racionamiento de agua en Bogotá ha desatado una controversia política, con figuras prominentes como la senadora María Fernanda Cabal y la periodista Vicky Dávila expresando sus opiniones sobre la crisis hídrica y energética. Mientras Cabal señala directamente al Gobierno del presidente Petro por la gestión de la generación eléctrica, Dávila carga contra la exalcaldesa Claudia López, culpándola por no prevenir la escasez de agua durante su mandato y dejando los embalses casi vacíos para la administración actual.

En medio de la polémica por el razonamiento de agua en Bogotá, varios políticos han reaccionado a la medida incentivada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, entre ellas la senadora María Fernanda Cabal quien acusó de manera directa al Gobierno del presidente Petro por su manera de gestionar la generación eléctrica del país. Según la congresista, esta gestión la que llevó a que se redujeran los niveles de agua de los embalses de manera crítica. Por otro lado, las figuras públicas también han expresado sus opiniones sobre la posible crisis energética y el desabastecimiento de agua; la periodista Vicky Dávila fue una de las que comentó al respecto y llamó la atención al vincular a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López a la polémica.

A través de su cuenta de X, la directora de la revista Semana se despachó en contra de la exalcaldesa Claudia López y aseguró que fue por su administración que ahora la ciudad sufre de desabastecimiento de agua, lo que obligó al racionamiento.

“Cómo es la vida, mientras Claudia López anda feliz en la apacible Boston, aquí en Bogotá no hay ni agua. Hoy el alcalde Carlos Fernando Galán puso en marcha el racionamiento y dejó claro que ella como alcaldesa no tomó las medidas del caso ante la sequía”, comenzó diciendo la periodista en uno de sus trinos.

Cabe recordar que no es la primera vez que Vicky Dávila cuestionó la gestión de la exalcaldesa López en diferentes áreas; sin embargo, en esta ocasión, la periodista acusó a López de no haber prevenido la escasez de agua en medio del Fenómeno de El Niño. “Claudia Nunca se interesó, porque se la pasaba de show en show, derrochando plata en medios y contratistas. Solo pensaba en su candidatura presidencial. ¿Se acuerdan cuando la llamaban la Merkel criolla?. Aquí están las consecuencias para los ciudadanos ante su desastrosa alcaldía. Claudia le dejó los embalses casi vacíos a Galán, a quien le tocó enfrentar y tomar medidas en medio de la emergencia. Ella no alertó como debía a los bogotanos. Galán advirtió que el 2025 podría ser peor”, precisó la directora de Semana.