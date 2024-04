Pico y placa los sábados en Bogotá, la medida que está evaluando la Alcaldía

La medida del pico y placa en Bogotá se ha convertido en una auténtica política de Estado desde hace más de dos décadas. No solo ha servido para mejorar la movilidad en la capital, sino que también ha ayudado a mitigar la contaminación. Si bien hasta ahora se ha implementado entre los lunes y los viernes, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que está evaluando si se puede implementar el pico y placa los sábados.

En una entrevista que le concedió al diario El Tiempo, el mandatario de Bogotá dio detalles sobre lo que representa esta medida para la ciudad. Entre otras cosas, recordó que este año ya se ha aplicado el pico y placa en los sábados debido a la coyuntura de emergencia ambiental que atravesó la capital por los incendios forestales que afectaron a los cerros orientales.

“Hicimos un pico y placa los sábados cuando tuvimos la emergencia de los incendios, en la calidad del aire”, le dijo el alcalde Galán a El Tiempo. “Hay gente que me ha pedido que lo estudiemos y es parte del estudio, si se podría hacer algún tipo de mejora en la movilidad los sábados, teniendo algún tipo de horario, eso lo estamos estudiando, no vamos a anunciar nada hasta que no haya un resultado concreto, no sabemos si vale la pena dar ese paso”, agregó el mandatario.

Así mismo, reconoció que, como administración distrital, él y sus funcionarios tienen la tarea de mejorar la movilidad de Bogotá durante los sábados. Incluso afirmó que “eso sí no está funcionando bien, las salidas de Bogotá esos días son desastrosas”.

¿Cómo le ha ido al pico y placa los festivos?

Durante la entrevista con el mencionado diario, el alcalde Galán también se refirió al pico y placa que se está implementando durante los días festivos con el fin de que los viajeros que vuelven a casa no tengan que soportar trancones demasiado extensos durante su retorno.

“El pico y placa regional nos funciona bastante bien. Esa es una de las fórmulas que se están estudiando para los sábados, hacer algo similar, obviamente en algunos corredores, pero creo que aquí lo importante es entender que vienen retos en movilidad, retos complejos. Lo dije durante la campaña, insisto, Bogotá está en obra y va a estar cada vez más en obra. Tenemos que hacer sacrificios”, señaló el mandatario.

Además, indicó que una de sus preocupaciones es mejorar el transporte público de la capital. Y señaló que, entre otras cosas, se han concentrado en reducir los hurtos en Transmilenio.

Y le tiró una pulla a la administración de su antecesora, Claudia López, pues señaló que el pasado 31 de diciembre salieron de la operación 160 buses articulados que no fueron reemplazados por vehículos nuevos. Según él, la alcaldía de López “decidió que no entraran buses nuevos porque consideró que se podrían reorganizar”.

Galán indicó que, pese a eso, están moviendo a más de 4,3 millones de pasajeros diarios en el sistema de transporte público de la capital.