Director de la DIAN, ‘Mr. Taxes’, propuso plantear tributación con enfoque de género ¿qué significa esto?

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, expresó a través de un video que el Gobierno Nacional debe proponer una tributación con enfoque de género, pues las mujeres podrían pagar menos impuestos que los hombres.

“En la tributación una conclusión importante es que un sistema tributario progresivo tiene un efecto beneficioso sobre las mujeres y también que es muy importante tener una visión en la que no solamente es el tema de género sino que hay tema de las minorías étnicas y de distintos grupos que se pueda analizar de una forma que en el futuro nos permita que nuestras políticas públicas sean adecuadas para la garantía de los derechos fundamentales de todos los colombianos”, indicó Reyes.

Al parecer en redes sociales la propuesta no gustó mucho pues estas fueron algunas de las reacciones de las personas. “Medidas populistas, como todo lo de este nefasto gobierno”, “y si yo me siento mujer también paga menos”, " eso no es igualdad de género, pero que se puede esperar de alguien que hace el oso en redes por ser famoso”, “tocará hacer cambio de sexo en la édula”, “ahora a cambiar de género, este gobierno es lo peor”, “los enfoques diferenciales son una obligación gubernamental y social, en deberes y derechos”, “Y eso como por qué ? Dejemos de utilizar las mujeres como si ellas no pudieran hacer cosas mereces menos o más por ser mujeres, una cosa es emplear condiciones de respeto y trato igual a la mujer y ser victima de abusos, pero tampoco está bobada del director”, fueron algunos de los comentarios.