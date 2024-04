Buscan a ocupante de camioneta que habría disparado contra ruta escolar en la salida de la calle 80 de Bogotá

La intolerancia en las calles del país ha provocado múltiples episodios de inseguridad que pusieron en riesgo la vida de los ciudadanos. Un hecho que se presentó en la vía a Siberia, Cundinamarca, en las afueras de Bogotá, generó pánico en la monitora y los niños que se transportaban en un bus que cubría una ruta escolar. La mujer mostró que los ocupantes de una camioneta blanca habrían estado siguiendo al vehículo y, de pronto, le habrían hecho disparos a la ruta.

“Calmados, calmados”, les dice la monitora de la ruta a los menores de edad que van en la ruta escolar. Luego, en otra grabación la mujer cuenta los tres tiros que impactaron contra el vehículo y los muestra en cámara.

“Compañeros, muy buenos días, por favor para que me colaboren y me ayuden, ese carro, el día de hoy, bajando el puente de Siberia, nos disparó tres veces. Nosotros veníamos con el cupo de los niños, los 21 venían sentados, todos quedaron muy asustados. Les recomiendo si me ayudan a ubicar esa placa; se los agradezco”, habría señalado la monitora de la ruta escolar en sus redes sociales. El testimonio fue citado por el medio Red+ Noticias.

“Con relación a los presuntos hechos denunciados a través de diferentes redes sociales en la vía a Siberia, la Policía Nacional se permite informar a la ciudadanía que inmediatamente se conocieron, se dispuso una burbuja investigativa para dar con el responsable, quien al parecer realizó disparos con arma traumática contra un vehículo escolar”, sostuvo el coronel Carlos Potes, comandante de la Región Metropolitana de La Sabana de la Policía.

#ATENTOS. Ocupantes de un vehículo Renault Duster de placas LUM650 habrían disparado contra una ruta escolar bajando el puente de Siberia. Fueron 3 balas las que impactaron el vehículo en el que se transportaban 21 niños. pic.twitter.com/9FcGjSaX3x — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 3, 2024

Entre otras cosas, sostuvo que su objetivo es llevarlo ante las autoridades competentes para que responda por la supuesta comisión de un delito. “La Policía le hace un llamado a la comunidad en general para que suministre cualquier información que permita recaudar los elementos probatorios necesarios para dar con la captura con el supuesto responsable de estos hechos”, concluyó el coronel Potes.