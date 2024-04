“Me toca dormir en la calle”: habitantes de Boa denuncian espuma tóxica que inundó sus viviendas

Muchos colombianos agradecieron por la temporada de lluvias que volvió al país pero la fortuna duró poco para la comunidad del barrio San Diego, en Bosa, Cundinamarca, pues debido a los fuertes aguaceros se han visto sometidos a estragos e inundaciones.

Las personas que viven en este sector indican que cuando llueve sale una espuma que proviene de un río de la montaña, es maloliente y contaminante y les ha inundado las viviendas, afectando sus pertenencias y obligando a las personas a salir de sus hogares por evitar afectaciones en la salud.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, la situación se complicó en la noche de este lunes 01 de abril y madrugada de este martes 02 de abril, pues los fuertes aguaceros provocaron que la espuma aumentara y entrara con más rapidez a las viviendas.

Pese a que los ciudadanos han hecho un llamado a las autoridades en varias ocasiones, indicaron que no han hecho nada para remediar la situación por completo. Incluso, en la última emergencia no pudieron atenderla adecuadamente y la espuma terminó invadiendo las viviendas.

“Me toca dormir aquí en la calle porque el alcalde Perico no ha sido capaz de prestarnos una máquina. Mi hijo está adentro. Es que no hay, mi hijo está adentro. No hay fondos, supuestamente”, indicó un ciudadano al Ojo de la Noche mientras mostraba la espuma tóxica en las viviendas.

La comunidad espera que finalmente las autoridades puedan tomar acciones al respecto para evitar más situaciones como estas o incluso tragedias mayores como enfermedades.