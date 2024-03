Un nuevo episodio de inseguridad quedó registrado en video en las calles de Bogotá durante el Miércoles Santo. En esta ocasión, una cámara de seguridad del barrio Cedritos, en Usaquén, capturó el momento en que varios individuos armados abordan a una persona que se encontraba dentro de un lujoso vehículo, presumiblemente con la intención de perpetrar un paseo millonario.

En las imágenes, se observa cómo tres individuos descienden de una camioneta y amenazan con armas de fuego al ocupante del automóvil estacionado en una vía residencial. La víctima, aparentemente sin otra opción, acata las órdenes de los asaltantes. En cuestión de segundos, los delincuentes aparcan su camioneta junto al vehículo de la víctima, la intimidan y se apoderan del mismo, incluso uno de ellos toma el volante para emprender la fuga en una dirección desconocida.

Paseo millonario en Bogotá: ladrones se le subieron al carro a su víctima

Aunque el modus operandi sugiere que se trata de un caso de paseo millonario, aún no hay una versión oficial que confirme los hechos. Hasta el momento, las autoridades policiales no han emitido declaraciones al respecto. Hace pocos minutos a víctima habló para el canal CityTV. “Bajaron con armas tres personas, me golpearon, me llevaron en el carro y durante una hora me tuvieron secuestrado”.

Y añadió que “actúan muy rápido y desbloquearon todo, estuvieron con nervios de ver qué pasaba y se me llevaron todo”.

#INSEGURIDAD. El pasado 27MAR en horas de la noche, en el b/Cedritos de Bogotá, ciudadano se encontraba en su auto cuando delincuentes armados a bordo de una mini van lo amenazaron y se lo llevaron en su vehículo para hacerle el temido "paseo millonario". pic.twitter.com/ROyMWKvFgC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 29, 2024

Seguridad en Semana Santa en Bogotá: 4 capturados por porte ilegal de armas y alucinógenos

La Policía de Bogotá llevó a cabo operativos en las localidades de Kennedy y Usaquén, que resultaron en la captura de cuatro individuos por delitos relacionados con el porte ilegal de armas y tráfico de drogas. Estas detenciones se realizaron como parte de las actividades de control y verificación de antecedentes en el marco de la política integral de seguridad conocida como “Bogotá Camina Segura”.

El primer hombre fue arrestado en La Terminal de Transportes del Norte, ubicada en la localidad de Usaquén. Durante los controles rutinarios a los autobuses de servicio intermunicipal e interdepartamental, la Policía identificó que portaba un arma de fuego sin los permisos correspondientes para su porte.

Por otro lado, los otros tres individuos fueron capturados en la localidad de Kennedy, al suroeste de la ciudad. Se les encontró en posesión de un arma de fuego, así como 20 cartuchos de diferentes calibres y 380 dosis de estupefacientes. Según las investigaciones policiales, estos individuos estarían involucrados en la venta de drogas en varios barrios de Kennedy.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao y Carvajal, donde se iniciarán los procesos de judicialización correspondientes.