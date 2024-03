Corte Suprema toma crucial decisión sobre cómplice de atentado con carro bomba en Escuela de Cadetes de Bogotá

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de no admitir el recurso de casación presentado por Ricardo Andrés Carvajal Salgar, ratificando así la sentencia de 45 años y 7 meses de prisión en su contra por su participación en el atentado con un vehículo cargado de explosivos en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá, el 17 de enero de 2019, que dejó un saldo de 22 personas fallecidas y 64 heridas.

Carvajal fue hallado culpable como coautor de varios delitos, incluyendo terrorismo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos, así como homicidio agravado y daño en bien ajeno agravado. Durante el proceso judicial se demostró su complicidad al ser responsable de la custodia de la bodega donde se preparó el vehículo explosivo en el sur de Bogotá, con pleno conocimiento de sus acciones.

Corte Suprema deja en firme condena de 46 años de prisión contra Ricardo Andrés Carvajal, cómplice en el atentado con carro bomba contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá

La Corte Suprema respaldó la decisión de los jueces de instancia, quienes llegaron a esta conclusión tras un análisis riguroso y detallado de las pruebas presentadas. En su auto de inadmisión, la Corte condenó enérgicamente el acto terrorista, que segó la vida de jóvenes que se formaban para servir en la Policía Nacional, generando zozobra y angustia en la sociedad colombiana.

Se destacó la respuesta rápida y efectiva del sistema judicial ante este ataque, así como el trabajo incansable de todos los funcionarios involucrados en el proceso de investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables. La Corte enfatizó la importancia de este fallo para salvaguardar la paz, la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos de Colombia.

La versión de Carvajal sobre el atentado a la Escuela de Cadetes

Un día después del devastador atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, las autoridades divulgaron los pormenores de un operativo que culminó con la detención de Ricardo Andrés Carvajal, señalado como el presunto autor material del acto terrorista.

Durante la investigación de estos sucesos, se confirmó la implicación de Ricardo Andrés Carvajal Salgar como cómplice. Se le señaló como responsable de vigilar la bodega donde se ensambló el vehículo utilizado en el atentado con explosivos, la cual había sido alquilada por José Rojas.

“Impusieron una ejemplar condena a Ricardo Carvajal Salgado 46 años de prisión por su participación en el atentado a la Escuela de Policía General Santander ocurrido el 17 de enero de 2019, la Fiscalía demostró que Carvajal fue el encargado de pagar el arrendamiento de la bodega donde fue escondida y acondicionada la camioneta utilizada para la acción terrorista”, dijo en el momento de la condena en 2022 el delegado contra la Criminalidad Organizada, Javier García Trochez.

Durante una conferencia de prensa, la Fiscalía y la Policía revelaron que Carvajal admitió su participación en el atentado durante una llamada telefónica interceptada como parte de una investigación independiente en curso.

Desde la cárcel, escribió una carta en la que niega su implicación en el ataque.

En la misiva, Carvajal relata que recibió una llamada de un amigo para trabajar en una construcción y pintar un muro, pero en medio de la conversación, hizo un comentario inapropiado sobre el atentado en la General Santander, sin estar al tanto de lo sucedido. Insiste en que se encontraba en su barrio trabajando en una obra y que pasó la noche anterior al ataque viendo una película con una amiga, lo cual, asegura, puede ser corroborado con pruebas.

“Recibí la llamada de un amigo que me buscó para un trabajo de construcción y también pintar un muro que ya estaba acordado anteriormente con él a él le estaban chuzando el teléfono no sé el motivo diciéndome que está haciendo Y yo le dije pusimos la bomba en la General Santander. Esto está caliente voy a guardarme que hay que hacer no tengo señal estoy en los Laches (barrio) yo hice este comentario de mal gusto. Pues a esa hora ya había pasado la explosión y esa noticia estaba en todos los medios de comunicación”.

Detalla que al día siguiente del atentado, agentes de la policía y la Fiscalía llegaron a su casa durante la madrugada para arrestarlo. Además, menciona que ese mismo día, compró buñuelos para sus hijas y pasó tiempo con ellas, como lo demuestran las cámaras de seguridad de una panadería local.

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Carvajal en el atentado.