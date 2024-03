Entrevista: el nuevo personero de Bogotá habló sobre lo que viene para la ciudad en estos cuatro años

Tras un largo proceso de selección, que no estuvo exento de controversias, Andrés Castro Franco se convirtió en el nuevo personero de Bogotá. Su administración será clave para el equilibrio de poderes en la capital y tendrá que ser un centinela permanente del trabajo del alcalde Carlos Fernando Galán, quien dentro de poco cumplirá sus primeros tres meses en el cargo.

Castro no es un desconocido para el sector público, ha sido funcionario de varias entidades e incluso llegó a ser contralor de Bogotá en 2020. En su paso por la Personería tendrá que asumir desafíos apremiantes para los capitalinos.

En entrevista con PUBLIMETRO, habló del metro de Bogotá, la renuncia de dos candidatas al proceso de elección de la Personería, la seguridad de los bogotanos y su relación con la Alcaldía durante el mandato de Carlos Fernando Galán.

Recomendados

Usted ha tenido una extensa trayectoria como funcionario de distintas entidades. ¿Qué tanto cree que le servirá su experiencia en el sector público para este nuevo cargo como personero de Bogotá?

Lo primero es mi vocación de servicio. Siempre en mi vida profesional me he desempeñado como servidor público y desde la Personería vamos a servirle a la ciudadanía de Bogotá. Tenemos una trayectoria que ha sido en órganos de control, que siempre ha sido propositiva en el sentido de fortalecer la institucionalidad en pro de la ciudadanía. Ya tuve la oportunidad de trabajar en esta Personería y hoy me siento muy contento de volver como personero de Bogotá para poder cumplir con las funciones que tenemos como Ministerio Público.

De mayor a menor, ¿cuáles cree que son las prioridades que debe tener la administración pública hoy en Bogotá?

Hoy hay muchos temas que se deben priorizar. Pero los temas que se reclaman por parte de la ciudadanía en Bogotá son el de la seguridad, la movilidad, el componente ambiental de la ciudad. Son tres temas muy importantes. Adicional a esto está el tema de los feminicidios y el tema de los niños, niñas y adolescentes. Todos son temas que hay que priorizar desde el componente de derechos humanos. Adicional a esto, otro asunto es ser contundente en la vigilancia de la conducta de los servidores públicos, que se cumpla la constitución y que se cumpla la ley. Finalmente, desde el eje de control de la gestión pública, también es importante trabajar por el seguimiento del Plan de Desarrollo y a las políticas públicas, que para la Personería sean un insumo para la gestión pública.

Personero, el metro de Bogotá es tal vez uno de los temas más relevantes en términos de movilidad y de inversión presupuestal en Bogotá. ¿En dónde va a estar el énfasis de la Personería en relación con este importante proyecto de infraestructura?

Se continuará haciendo un seguimiento a la ejecución del contrato, porque la Personería ya lo venía desarrollando desde que este se firmó. Una vez se vaya avanzando y vayamos conociendo las diferentes situaciones puntuales que se puedan llegar a presentar, definiremos una estrategia para poder fortalecer ese seguimiento que ya se viene realizando.

¿Hay algún mensaje que usted quisiera enviarles tanto al alcalde Galán como a sus funcionarios ahora que usted está iniciando en su cargo?

El mensaje que consideramos desde la Personería es que necesitamos instituciones fuertes. Tanto desde el Ejecutivo como desde los órganos de control. Y que en la Personería trabajaremos en el cumplimiento de la función constitucional que está armonizada con las demás entidades del Ejecutivo. Acá habrá un órgano de control garantista, cumplidor de sus funciones y, sobre todo, muy propositivo para que a la ciudad y a la ciudadanía de Bogotá les vaya muy bien en materia de acceso a sus derechos, en materia de la conducta de los servidores públicos y en el seguimiento al cumplimiento de los fines del Estado.

La Personería, como Ministerio Público, debe estar muy presente en terreno, sobre todo en las comunidades más vulnerables de Bogotá. ¿Cómo van a hacer para que sus canales de atención sean más cercanos a los ciudadanos?

Nosotros, dentro de la estrategia que propusimos y que vamos a desarrollar, queremos una Personería cercana a la ciudadanía. Que el ciudadano también entienda que el control lo hacemos entre todos y acá el componente ciudadano es fundamental. Que se denuncien las situaciones donde se vulneren los derechos, donde existan actos de corrupción.

Y lo segundo es que trabajaremos en la construcción de unos instrumentos tecnológicos que ayuden a evitar que el ciudadano tenga que desplazarse hacia las personerías locales o hacia la oficina del nivel central para recibir asesoría, sino que simplemente a través de un computador o de un celular puedan poner en conocimiento situaciones de vulneración de derechos, actos de corrupción o incumplimientos en la ejecución de las políticas públicas.

¿Pero qué van a hacer para garantizar ese acercamiento con las poblaciones que no tienen acceso a esas herramientas tecnológicas?

Acá la estrategia es que vamos a estar con esas comunidades, que tienen que sentir que la Personería es su aliada para garantizar el goce y disfrute de sus derechos. Queremos una Personería muy cercana a estos sectores que tienen dificultades para acceder a sus derechos, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

Como bien mencionaba, el tema de seguridad es algo que nos afecta a todos y ha estado en boga en estos días. La ciudadanía está atemorizada por bandas multicrimen como el Tren de Aragua y Los Satanás. ¿Cómo cree que debe ser el trabajo de la Secretaría de Seguridad en estos cuatro años?

La ciudadanía hoy tiene miedo. El tema más fuerte de ciudad considero que es el de la seguridad. Desde la Personería trabajaremos en dos líneas. La primera será estar muy cerca de la víctima, para que sienta que hay un aliado, hacerle un llamado para que denuncie. Y la segunda vía es el fortalecimiento institucional. Tenemos muchas herramientas para combatir este flagelo y, en la medida en la que logremos articularnos entre todos, podremos generar unos resultados que le garanticen tranquilidad a la ciudadanía para poder disfrutar de la ciudad.

El proceso de elección de la cabeza de la Personería estuvo marcado por la polémica en el Concejo de Bogotá. Dos candidatas que estaban aspirando al cargo que usted ostenta hoy renunciaron, pese a que también habían obtenido buenos resultados en sus pruebas. ¿Cree que esto tiene algún efecto en su legitimidad como personero?

Son dos excelentes candidatas, obtuvieron un excelente resultado y me hubiera encantado que hubieran finalizado el proceso. Respetamos sus decisiones, pero nosotros nos sometimos a las reglas de este proceso, las cumplimos a cabalidad de acuerdo con lo que se programó y eso fue finalmente lo que me permitió ser designado como personero de Bogotá, por lo cual me siento muy complacido, pero sobre todo muy comprometido con la ciudad. Garantizaremos que tendremos una Personería enfocada en ser resolutiva, oportuna, pero sobre todo humana.

Los indígenas embera que llegaron desplazados a Bogotá son quizás una de las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Han estado instalados en el Parque Nacional e incluso en los últimos días protagonizaron una protesta en el centro de la ciudad, en La Candelaria. ¿Cómo va a ser el trabajo del Ministerio Público con esa población específica?

La Personería ya viene trabajando con esta población. Conocemos perfectamente la situación y vamos a proponer unas mesas de trabajo, una articulación entre la Nación, el Distrito y los órganos de control con miras a que desde nuestro marco funcional podamos contribuir a que este tema para la ciudad y para esta población se pueda empezar a resolver de la manera más humana posible.