Galán sobre el metro de Bogotá: “No lo voy a cambiar, tengo un mandato contundente de los ciudadanos”

En entrevista para 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el alcalde de la ciudad de Bogotá Carlos Fernando Galán, aclaró lo que pasará con el futuro de la primera línea del metro de Bogotá, luego de que días atrás el presidente Gustavo Petro, presentara el estudio realizado por la Sociedad de Ingenieros, donde abrió la posibilidad para que el proyecto fuera mixto, un tramo que sea elevado y otro subterráneo que iría desde la carrera 13 hasta la Caracas.

Ante esto, el mandatario de los capitalinos volvió a ser enfático en asegurar que esta primera línea de metro ya no tiene vuelta atrás en cuanto a modificaciones.

“Tenemos una diferencia profunda, en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Cambiar el metro no lo voy hacer, no estoy listo para eso, tengo un mandato contundente de los ciudadanos que me pidieron que defendiera ese proyecto, tengo que estar a la altura de esa responsabilidad, cumplir la palabra y cumplir la ley; en este país no se puede firmar un contrato y después cambiarlo”, dijo el alcalde para el medio radial.

Respecto a si esta decisión podría costarle que el Gobierno Nacional deje de financiar otros proyectos de infraestructura y medioambientales, el gobernante de los bogotanos señaló que “no tendría sentido que eso pasara. Como está establecida la ley, Bogotá y los municipios tienen autonomía para definir un proyecto de infraestructura, yo creo que si se eligió un camino y se ratificó y se defendió, no debería la nación castigar eso”.

En cuanto las repercusiones que podría tener cambiar el actual proyecto, Galán explicó que habría “riesgos jurídicos” ya que hay un contrato firmado por una suma establecida, por lo que si se modifica, la parte que realiza el proyecto podría demandar al distrito.

Finalmente Galán afirmó que el estudio del que habló el presidente Petro, no le ha sido entregado a su alcaldía, sin embargo, este mismo documento calificó el metro elevado como el más avanzado.

“El metro actualmente está en fase tres, que ya está en construcción y esta fase ya es ingeniería de detalle, eso lo manifestó la Sociedad de Ingenieros contratada por el Gobierno Nacional, además, el proyecto de metro subterráneo por la carrera 13, que es la obra que el mismo presidente Petro consideró que ya no se puede hacer, está en etapa uno, lo que quiere decir que está en factibilidad”, finalizó.