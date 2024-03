¿Promesas de campaña? Petro se comprometía a no proponer a Asamblea Nacional Constituyente si llegaba a presidencia

En el transcurso de su segunda campaña presidencial, el actual presidente Gustavo Petro, fue llamado a la Iglesia del Voto Nacional por las personas que tenían reservas frente a su campaña presidencial. Los que llegaron hasta el lugar en ese entonces fueron Angélica Lozano, Claudia López y Antanas Mockus, quienes hicieron varios compromisos junto con Petro, entre los que estaba: “No convocaré a una asamblea constituyente”.

El presidente Gustavo Petro se comprometió a no convocar a una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991. “No expropiar, manejar los recursos públicos como recursos sagrados; impulsar la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización; garantizar la democracia pluralista y el respeto a la diversidad; respetar el Estado Social de Derecho; respetar el acuerdo de paz, nombrar a los más capaces; garantizar la igualdad de género; impulsar el tránsito ordenado a las energías limpias; impulsar la educación pública gratuita y de calidad para todos los colombianos; y garantizar el cumplimiento de los resultados de la consulta anticorrupción.”, fueron otras de las promesas del presidente Petro.

Incluso en ese entonces el ahora presidente también se pronunció en redes sociales luego de firmar la placa con las promesas. “Mis compromisos escritos en mármol estarán en el despacho del presidente. Compromisos con la ciudadanía, con Mockus, con Claudia López, con la decencia en toda Colombia”, indicó Petro a través de sus redes sociales.

En el mismo evento, Claudia López también se pronunció brindándole su apoyo al presidente Gustavo Petro. “Venimos a ofrecer lo único que podemos prometer como ciudadanos, aunque ninguna de las dos opciones nos parecían convenientes -Iván Duque y Gustavo Petro-, creemos que las diferencias que tenemos con ambas no son equivalentes. La opción que representa Iván Duque, que patrocina Álvaro Uribe representa un enorme riesgo para Colombia, no solo por su pasado de abuso, corrupción, compra de votos, falsos positivos, violencia y polarización. si no por lo que representa hoy el uribismo”.