“Petro se quiere quedar con el poder”: políticos reaccionan ante propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

En medio de su discurso en la Minga Indígena en Cali, el presidente Gustavo Petro, hizo una propuesta para una Asamblea Nacional Constituyente, en sus justificaciones para transformar las instituciones del Estado que no obedecen al pueblo. Como era de esperarse, desató una bancada de comentarios en el sector político.

“Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente bajo este estado y bajo la constitución de colonia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar, la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr”, indicó el presidente Petro en el discurso en el Monumento de la Resistencia.

Al respecto, el representante a la Cámara, Hernán Cadavid, indicó que la propuesta de Petro es un ataque a la democracia. “En un discurso absolutamente complaciente con la primera línea, acaba de anunciar la intención de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Es el más grueso ataque a la democracia colombiana por parte de Gustavo Petro”.

Recomendados

El senador Miguel Uribe fue otra de las personas que reaccionó indicando que “Petro se quiere quedar con el poder. Como siempre lo advertimos, Petro propone asamblea nacional constituyente para cambiar la Constitución. Solo a través de la unidad se puede derrotar la amenaza que Petro representa”.

“Presidente @petrogustavo una Constituyente la lograba en su primer año cuando tenía engañados a la mitad de los colombianos y al Congreso, pero en estos momentos Colombia ya conoce lo peligroso de su gobierno para la seguridad y la economía. Vienen los indígenas a Cali a pedir que @petrogustavo les cumpla, pero sale el presidente sin cumplirles a hablar de constituyente cuando el Congreso le ha aprobado al gobierno todo el presupuesto de inversión social que ha solicitado”, indicó el representante a la Cámara vallecaucano Christian Garcés.

¿Es Petro un demócrata?



Hasta hace unas semanas respondía a esta pregunta recurrente con una frase simple: "creo que sí".



Hay tengo dudas. Por varias razones.



1. Su cuestionamiento reciente al sistema electoral colombiano afecta adversamente la confianza en la democracia y… — Alejandro Gaviria (@agaviriau) March 15, 2024

El Presidente Gustavo Petro que juró respetar la constitución de 1991 acaba de amenazar con ir a una Asamblea Nacional Constituyente si el Congreso no le aprueba sus malas reformas.



Comienzan a fracturar la democracia.



pic.twitter.com/ATwhUYKnV7 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 15, 2024

Cada que el presidente lanza disparates tipo golpe blando, asamblea constituyente y demás, me pregunto sobre qué estará intentando distraer.



¿No le gustó la nueva fiscal, o qué?



Nada le sirve, excepto el caos: de resto no tienen nada para mostrar, convencer ni permanecer. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) March 15, 2024