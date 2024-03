Borracho y sin frenos: conductor sin licencia dejó tres heridos tras fuerte accidente en Bogotá

En un dramático incidente registrado en el barrio Prado Veraniego, localidad de Suba, en el norte de Bogotá, un conductor sin licencia y aparentemente bajo los efectos del alcohol protagonizó un choque que dejó tres personas heridas y una comunidad indignada. El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control de una camioneta, impactando un vehículo estacionado que, a su vez, chocó contra una vivienda cercana.

Le puede interesar: Nicolás Petro niega nexos con empresa de seguridad del Clan Vega Daza en Barranquilla

Según reportes recopilados por el programa Ojo de la Noche para Mañanas Blu, el suceso, ocurrido en las últimas horas, ha generado cuestionamientos hacia las autoridades policiales, quienes solo impusieron una infracción por falta de licencia al conductor irresponsable.

Testimonios de las víctimas revelan que el conductor mostraba claros signos de embriaguez, con desorientación y comportamiento errático. A pesar de intentar escapar del lugar del accidente, fue detenido en el acto.

Le puede interesar: Misteriosa muerte de estudiante universitaria sacude a Bucaramanga: autoridades investigan el trágico suceso

Una de las personas afectadas relató a Blu Radio: “Esta camioneta la iba manejando una persona que estaba en estado de alicoramiento. Muy borracho porque primero se quería como volar y no quería dar la cara y se bajó del vehículo y no, y se le notaba, se iba para los lados y eso. No se le entendía a qué hablaba”.

La falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades ha generado confusión y descontento entre los afectados, quienes exigen una investigación exhaustiva y justicia por los daños causados. Además, surge la incertidumbre sobre la procedencia del vehículo, que al parecer fue sacado sin autorización de un taller de mecánica donde el conductor trabaja, planteando la posibilidad de que incluso el propietario del taller desconozca lo ocurrido con su automóvil, que ahora está bajo custodia policial.