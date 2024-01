Delincuentes dispararon indiscriminadamente contra pizzería en La Colina: banda ‘Satanás’ estaría detrás

En las últimas horas se registró un ataque contra un local comercial ubicado en el barrio Colina Campestre, localidad de Suba.

Una pizzeria fue objeto de dos delincuentes armados que dispararon indiscriminadamente y luego huyeron en moto hacia rumbo desconocido.

“Le acaban de hacer un atentado a esta pizzería con disparos, menos mal ya no había nadie. Les rompieron los vidrios y es el grupo de Satanás que los esta amenazando para que paguen, todo el tiempo reportan tipos en moto, tomando fotos y la Policía no hace nada”, fue la denuncia de vecinos de la zona, conocida por Blu Radio.

Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, pero los habitantes del sector denuncian también que las autoridades no actúan con diligencia para protegerlos de la banda ‘Satanás’, quienes aseguran son los autores de este tipo de ataques en represalia por el no pago de extorsiones.

Actualmente, el Gaula de la Policía investiga el caso para determinar quienes están detrás y dar con la captura de los responsables.

Cabe recordar que José Manuel Vera, alias Satanás, líder de la banda multicrimen que lleva su mismo nombre, fue cambiado de centro carcelario donde amenazaba desde Girón, Santander, a policías y comerciantes de Bogotá, a través de Whatsapp.

“Aquí nosotros no le copiamos al Gaula, no le copiamos a la Policía, no le copiamos a la Sijín. Nosotros no le copiamos a nadie, aquí los muchachos hacen lo que uno les indica y las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días. Así que espero que no se sigan haciendo matar los inocentes”, decía Vera en un audio intimidatorio.

Alias Satanás, tuvo que ser trasladado en un fuerte dispositivo de seguridad hasta la cárcel La Tramacúa en Valledupar, César, donde permanece aislado y 24 horas vigilado.