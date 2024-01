Como de película: Pareja víctima de paseo millonario fue rescatada luego de asombrosa persecución

En las últimas horas, unidades de la Policía Metropolitana de Soacha lograron rescatar a una pareja que había llegado a Colombia, para pasar unos días de vacaciones, y fueron víctimas de la popular modalidad de robo denominada ‘paseo millonario’.

Se trata de una mujer colombiana radicada en Alemania, quien hacía poco había llegado a la capital del país en compañía de su novio, un ciudadano de origen griego; con el objetivo de disfrutar de unos días de descanso.

Según lo informado por Noticias Caracol, las víctimas se encontraban cenando en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, la llamada zona T, cuando se dispusieron a tomar un taxi en la calle para regresar a su hotel ubicado cerca del aeropuerto El Dorado.

Fue allí cuando comenzó el calvario de estos dos ciudadanos, pues minutos más tarde de abordar el vehículo y cando ya habían avanzado algunos metros, dos sujetos armados ingresaron al taxi y los empezaron a intimidad, con el objetivo de hurtarles sus pertenencias y el dinero que tenían almacenado en sus cuentas bancarias.

“Yo sentía como un arma, literalmente me amenazan con que me pegaban un tiro si hablaba, si era muy bullosa. A mi novio también”, “Nos agacharon la cabeza, a mí me golpearon en la cabeza, a él también lo golpearon. Me sacaron todo del bolso, el celular, sacaron todas las tarjetas y en mis tarjetas, gracias a Dios, no tenía mucho dinero, pero nos decían que si no les dábamos la plata nos iban a matar”, relató la joven mujer colombiana en su declaración.

Mientras los jóvenes se encontraban sometidos al interior del vehículo, un cuarto sujeto, que se movilizaba en motocicleta, se encargaba de realizar los retiros en varios cajeros de la ciudad, informándole a sus cómplices si las transacciones habían sido o no exitosas.

Según las autoridades, a las víctimas les había sido hurtada una cantidad cercana a los 5.000 euros en total, durante el periodo de tiempo que duró el paseo millonario.

Autoridades emprendieron persecución para rescatar a pareja víctima de paseo millonario

Unidades de la Policía se percataron del hecho, luego de que el vehículo de servicio público en el que se estaba perpetrando el robo, omitiera una señal de pare, hecha por uno de los uniformados en un puesto de control.

Es allí cuando las autoridades deciden activar un plan candado y empezar a perseguir al taxi dentro del cual se encontraban la pareja y los tres delincuentes. En fragmentos de video se puede ver cómo oficiales motorizados de la Policía persiguen intensamente al vehículo, hasta que metros más adelante logran alcanzarlo y detenerlo, logrando la captura de tres individuos en flagrancia.

“Ya se nos habían presentado cuatro casos con la misma modalidad de que las personas eran abordadas en la ciudad de Bogotá y finalmente, después de retirarles el dinero en los diferentes establecimientos, resultaban acá en las inmediaciones de la jurisdicción, especialmente hacia el Salto del Tequendama. Entonces iniciamos un trabajo juicioso, articulado con la Policía Metropolitana de Bogotá, con el propósito de establecer horarios, sitios, un trabajo juicioso de análisis de cámaras de seguridad, así fue como nosotros ubicamos diferentes puntos de la ciudad, diferentes puntos de control, tanto para el ingreso a la ciudad como puntos de fuga, y en uno de estos puestos de control” fue que pasó el taxi”. Aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, coronel Edwin Correa, en diálogo con Noticias Caracol.

Los tres capturados deberán responder por los delitos de secuestro y hurto calificado y agravado.