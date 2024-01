¿Le gusta subir a Monserrate? Tenga en cuenta los nuevos horarios para ascender al cerro

Con 1.605 escalones y 2.350 metros de extensión, el sendero de Monserrate es uno de los destinos turísticos preferidos por locales y extranjeros al que asisten semanalmente cientos de personas, a hacer actividad física, disfrutar de la oferta gastronómica, asistir a la eucaristía y por supuesto apreciar la vista panorámica de la ciudad.

Recientemente, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, entidad encargada de administrar el sendero para ascender al cerro, informó que los horarios cambiaron y ya no será de 5:00 am a 1:00 pm.

De esta manera, el IDRD indicó que los nuevos horarios para subir los domingos de enero serán de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Estas son las principales recomendaciones que debes tener en cuenta a la hora de tu visita a Monserrate

1. Llevar un kit de autocuidado con gel antibacterial o alcohol, toalla, botella de agua personal y en todo momento utilizar tapabocas.

2. No consumir comida durante el ascenso.

3. Usar ropa cómoda y calzado adecuado.

4. Utilizar bloqueador solar.

5. Hidratarse durante el recorrido, manteniendo la distancia.

6. Acatar las instrucciones de las autoridades y del personal del IDRD.

7. Permanecer a la derecha para ascender y descender.

8. En caso de aglomeración conservar la calma y no salir por caminos o senderos no autorizados.

9. Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias.

10. Recuerda que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos, ya que el sendero no cuenta con infraestructura de acueducto y alcantarillado para prestar el servicio.

Está prohibido:

1. El ingreso de menores con estatura inferior a un metro.

2. El ingreso de animales de compañía, plantas o semovientes.

3. El ingreso de mujeres embarazadas.

4. El ingreso de personas mayores de 75 años.

5. El servicio de ventas.

6. La venta y comercialización de productos alimenticios, así como de otros bienes y servicios durante el recorrido.

7. El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.

8. El ingreso de bicicletas, coches, caminadores, patinetas, zancos.

9. Arrojar basura durante el recorrido (no contamos con canecas).

10. Manipular o recolectar flora o fauna.

11. El porte de cualquier tipo de armas o elementos contundentes.

12. Adelantarse o correr en el sendero, pues esto genera riesgos de accidentes para los usuarios.

13. Utilizar parlantes, megáfonos o cualquier dispositivo de amplificación de sonido.

14. Obstaculizar el tránsito de los demás usuarios.