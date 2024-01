Alcalde Galán visitó las obras de la Av. 68 y se encontró con tremenda sorpresa: le dio razón a los bogotanos

Durante el miércoles, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán realizó visitas sorpresa a las obras de la Avenida 68. “Hoy inicie una serie de visitas sorpresa a las obras de la ciudad porque nos han llegado manifestaciones de preocupación de la gente diciendo: estamos recorriendo la ciudad y no vemos a la gente trabajando”, aseguró.

Y precisamente se encontró con esa queja. El primer mandatario de la ciudad solo encontró a 15 trabajadores en el tramo seis que va desde la calle 46 a la calle 66. “Esta es una obra de 16, 71 km., en totalidad, tiene nueve grupos, estamos en el punto seis que tiene 2,8 km., esta parte de la obra es de 216 000 millones de pesos y no vimos más de 15 trabajadores, no hay maquinaria moviéndose, efectivamente la obra no está avanzando”.

Por esta razón, el Alcalde le pidió al director del IDU que cite al contratista (Consorcio LHS) e interventor para que explique a qué se debe el retraso de las obras. Según el IDU, este contrato –actualmente-, tiene un atraso superior al 48 % en relación con el cronograma inicial.

“Le pido al director del IDU que actúe rápidamente, cite al contratista y evalúe que acciones podemos tomar de inmediato para que pueda avanzar esta obra. Tenemos que garantizar que la gente vea que las obras van avanzando”, reiteró el alcalde Galán.

El IDU, en el marco de lo previsto en las normas de contratación pública, así como lo advertido en el contrato de obra, aseguró que busca la solución más eficaz para este caso, en aras de no afectar el desarrollo y la culminación de este importante proyecto para la ciudad.

“Vamos a sentarnos con el consorcio y la interventoría para revisar exactamente que procedimientos y herramientas tenemos para que el contratista avance con las obras”, sostuvo el director del IDU, Orlando Molano.

Galán también recorrió el tramo siete y confirmó que en este punto las obras avanzan favorablemente: “es evidente que en este tramo la obra va avanzando y hay gente trabajando en los diferentes puntos”.

Este tramo contará con 3,05 km., de vía nueva, un puente vehicular, tres estaciones de TransMilenio con 13 taquillas y dos cicloparqueaderos. En cuanto al espacio público se proyecta la construcción de 65 642 m2 y 19 735 m2 de zonas verdes, 3,02 km., de ciclorruta y dos puentes peatonales. Además de un ciclopuente sobre el canal Salitre. Actualmente emplea 609 personas de mano de obra calificada y no calificada.

Al término del recorrido, el alcalde Galán, reiteró que seguirá –periódicamente-, visitando las obras que se adelantan en la ciudad y articulando el trabajo con las entidades para garantizar que avancen, se culminen y beneficien a la ciudadanía.

Según el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU) entre los años 2020 y 2023 se entregaron 65 obras en la capital. Los proyectos en cuestión incluyen vías, modernización del espacio público, obras de estabilización en terrenos, cicloparqueaderos, estaciones de TransMilenio, trabajos de conservación de malla vial y espacio público.