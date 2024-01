Policía tuvo que utilizar un taser contra una mujer que con un cuchillo lo amenazaba en Medellín

A través de las redes sociales se conoció el momento exacto en el que una mujer recibió el impacto de un taser cuando estaba amenazando a uniformados de la Policía con un cuchillo. El hecho se registró en el sector de la Opera en el centro de Medellín.

En las imágenes se observa a la mujer que tiene en la mano un cuchillo de gran tamaño y que omite el llamado que le hacen los uniformados, en varias oportunidades, para que suelte el arma blanca mientras le apunta con el arma de descarga eléctrica.

Policía le disparó con un taser a una mujer en Medellín

Ante los gritos de los uniformados e incluso de algunas de las personas que estaban como observadoras que le pedían que soltara el cuchillo, la mujer siempre se mostró desafiante, al punto de mover el cuchillo en círculos mientras lo empuña con fuerza.

Justamente, en el momento en el que realizaba una nueva amenaza, el policía le disparó. La mujer se desplomó al suelo y otro sujeto que estaba cerca intentó con un palo separarle el cuchillo del cuerpo para evitar que pudiera hacerse daño.

Las reacciones ante el hecho no se han hecho esperar y los usuarios de X o Twitter han comentado diciendo que: “Esperemos que la dama recupere la razón. No se ve abuso de autoridad, sino ejercicio legítimo, válido y proporcional de ella. Aunque no faltará quien diga que se le violaron los derechos humanos”, “Menos mal el policía era niche”, “Se respira confianza de nuevo en Medellín”, “Van a llegar los petristas a decir que es racismo , que la descarga eléctrica la dejará traumatizada de por vida y que el policía es un paraco” y “Felicitaciones a este oficial, excelente ejercicio de sus facultades!”.